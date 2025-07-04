Утверждены правила использования средств, полученных лесными хозяйствам и нацпарками от платных услуг

Приказом МЭПР утверждены Правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на государственные учреждения в сферах лесного хозяйства и особо охраняемые природные территории, находящихся как в республиканской, так и в коммунальной собственности.

Так, говорится, что реализация товаров (работ и услуг), не относящихся к основной деятельности лесных учреждении производится по рыночным ценам.

Товары, произведенные в результате ограниченной хозяйственной деятельности природоохранных учреждений, также реализуются по рыночным ценам.

Средства, полученные лесными учреждениями от оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг), используются на:

проведение лесохозяйственных мероприятий на участках государственного лесного фонда;

строительство и содержание лесохозяйственных дорог, противопожарное обустройство лесов;

научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

оплату работ (услуг) внештатных сезонных работников для обеспечения природоохранной деятельности, в том числе пожарных сторожей, работников по осуществлению рубок промежуточного пользования и прочих рубок, лесокультурных работ, а также работников, осуществляющих переработку лесных ресурсов;

приобретение средств связи, транспорта и оборудования, механизмов и материалов противопожарного, лесозащитного и лесокультурного назначения, семян и посадочного материала для лесокультурных работ, горюче-смазочных материалов, обмундирования, оружия и специальных средств защиты;

приобретение оборудования и механизмов, необходимых для переработки лесных ресурсов;

строительство, реконструкцию и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, связанных с функционированием лесных учреждений;

подготовку и повышение квалификации специалистов для лесного и охотничьего хозяйства;

поощрение работников лесных учреждений за трудовые показатели.

Средства, полученные природоохранными учреждениями от оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг), используются на:

сохранение и развитие природных комплексов;

охрану растительного и животного мира;

проведение восстановительных и защитных мероприятий в лесах, включая рубки промежуточного пользования и прочие рубки;

очистку и благоустройство территорий;

развитие инфраструктуры, связанной с охраной объектов природно-заповедного фонда, туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельностью;

оплату работ (услуг) внештатных сезонных работников для обеспечения природоохранной деятельности, в том числе пожарных сторожей, работников по осуществлению рубок промежуточного пользования и прочих рубок, лесокультурных работ, а также работников, осуществляющих ограниченную хозяйственную деятельность;

оплату стоимости работ (услуг) физических и юридических лиц, осуществляющих работы, связанные с уборкой ликвидной захламленности (ветровальных и буреломных деревьев), образовавшейся в результате чрезвычайной ситуации природного характера;

оплату стоимости работ (услуг) юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению контрольно-пропускными пунктами государственных национальных природных парков;

приобретение средств связи, транспорта и оборудования, механизмов и материалов противопожарного, лесозащитного и лесокультурного назначения, семян и посадочного материала для лесокультурных работ, горюче-смазочных материалов, обмундирования, оружия и специальных средств защиты;

строительство, реконструкцию и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, связанных с природоохранной деятельностью;

подготовку и повышение квалификации специалистов для особо охраняемых природных территорий;

поощрение работников природоохранных учреждений за трудовые показатели;

проведение научных исследований в области особо охраняемых природных территорий;

организацию и содержание музеев природы и выставок;

развитие и благоустройство рекреационных зон;

совершенствование рекламной деятельности;

экологическую пропаганду;

предупреждение и ликвидацию негативных экологических последствий.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

При этом утрачивают силу ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг) и поправки к ним.