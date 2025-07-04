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Право

Утверждены правила использования средств, полученных лесными хозяйствам и нацпарками от платных услуг

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 09:39 Фото: pexels
Приказом МЭПР утверждены Правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на государственные учреждения в сферах лесного хозяйства и особо охраняемые природные территории, находящихся как в республиканской, так и в коммунальной собственности.

Так, говорится, что реализация товаров (работ и услуг), не относящихся к основной деятельности лесных учреждении производится по рыночным ценам.

Товары, произведенные в результате ограниченной хозяйственной деятельности природоохранных учреждений, также реализуются по рыночным ценам.

Средства, полученные лесными учреждениями от оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг), используются на:

  • проведение лесохозяйственных мероприятий на участках государственного лесного фонда;
  • строительство и содержание лесохозяйственных дорог, противопожарное обустройство лесов;
  • научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
  • оплату работ (услуг) внештатных сезонных работников для обеспечения природоохранной деятельности, в том числе пожарных сторожей, работников по осуществлению рубок промежуточного пользования и прочих рубок, лесокультурных работ, а также работников, осуществляющих переработку лесных ресурсов;
  • приобретение средств связи, транспорта и оборудования, механизмов и материалов противопожарного, лесозащитного и лесокультурного назначения, семян и посадочного материала для лесокультурных работ, горюче-смазочных материалов, обмундирования, оружия и специальных средств защиты;
  • приобретение оборудования и механизмов, необходимых для переработки лесных ресурсов;
  • строительство, реконструкцию и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, связанных с функционированием лесных учреждений;
  • подготовку и повышение квалификации специалистов для лесного и охотничьего хозяйства;
  • поощрение работников лесных учреждений за трудовые показатели.

Средства, полученные природоохранными учреждениями от оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг), используются на:

  • сохранение и развитие природных комплексов;
  • охрану растительного и животного мира;
  • проведение восстановительных и защитных мероприятий в лесах, включая рубки промежуточного пользования и прочие рубки;
  • очистку и благоустройство территорий;
  • развитие инфраструктуры, связанной с охраной объектов природно-заповедного фонда, туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельностью;
  • оплату работ (услуг) внештатных сезонных работников для обеспечения природоохранной деятельности, в том числе пожарных сторожей, работников по осуществлению рубок промежуточного пользования и прочих рубок, лесокультурных работ, а также работников, осуществляющих ограниченную хозяйственную деятельность;
  • оплату стоимости работ (услуг) физических и юридических лиц, осуществляющих работы, связанные с уборкой ликвидной захламленности (ветровальных и буреломных деревьев), образовавшейся в результате чрезвычайной ситуации природного характера;
  • оплату стоимости работ (услуг) юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению контрольно-пропускными пунктами государственных национальных природных парков;
  • приобретение средств связи, транспорта и оборудования, механизмов и материалов противопожарного, лесозащитного и лесокультурного назначения, семян и посадочного материала для лесокультурных работ, горюче-смазочных материалов, обмундирования, оружия и специальных средств защиты;
  • строительство, реконструкцию и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, связанных с природоохранной деятельностью;
  • подготовку и повышение квалификации специалистов для особо охраняемых природных территорий;
  • поощрение работников природоохранных учреждений за трудовые показатели;
  • проведение научных исследований в области особо охраняемых природных территорий;
  • организацию и содержание музеев природы и выставок;
  • развитие и благоустройство рекреационных зон;
  • совершенствование рекламной деятельности;
  • экологическую пропаганду;
  • предупреждение и ликвидацию негативных экологических последствий. 

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

При этом утрачивают силу ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг) и поправки к ним.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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