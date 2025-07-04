Утверждены правила использования средств, полученных лесными хозяйствам и нацпарками от платных услуг
Правила распространяются на государственные учреждения в сферах лесного хозяйства и особо охраняемые природные территории, находящихся как в республиканской, так и в коммунальной собственности.
Так, говорится, что реализация товаров (работ и услуг), не относящихся к основной деятельности лесных учреждении производится по рыночным ценам.
Товары, произведенные в результате ограниченной хозяйственной деятельности природоохранных учреждений, также реализуются по рыночным ценам.
Средства, полученные лесными учреждениями от оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг), используются на:
- проведение лесохозяйственных мероприятий на участках государственного лесного фонда;
- строительство и содержание лесохозяйственных дорог, противопожарное обустройство лесов;
- научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
- оплату работ (услуг) внештатных сезонных работников для обеспечения природоохранной деятельности, в том числе пожарных сторожей, работников по осуществлению рубок промежуточного пользования и прочих рубок, лесокультурных работ, а также работников, осуществляющих переработку лесных ресурсов;
- приобретение средств связи, транспорта и оборудования, механизмов и материалов противопожарного, лесозащитного и лесокультурного назначения, семян и посадочного материала для лесокультурных работ, горюче-смазочных материалов, обмундирования, оружия и специальных средств защиты;
- приобретение оборудования и механизмов, необходимых для переработки лесных ресурсов;
- строительство, реконструкцию и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, связанных с функционированием лесных учреждений;
- подготовку и повышение квалификации специалистов для лесного и охотничьего хозяйства;
- поощрение работников лесных учреждений за трудовые показатели.
Средства, полученные природоохранными учреждениями от оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг), используются на:
- сохранение и развитие природных комплексов;
- охрану растительного и животного мира;
- проведение восстановительных и защитных мероприятий в лесах, включая рубки промежуточного пользования и прочие рубки;
- очистку и благоустройство территорий;
- развитие инфраструктуры, связанной с охраной объектов природно-заповедного фонда, туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельностью;
- оплату работ (услуг) внештатных сезонных работников для обеспечения природоохранной деятельности, в том числе пожарных сторожей, работников по осуществлению рубок промежуточного пользования и прочих рубок, лесокультурных работ, а также работников, осуществляющих ограниченную хозяйственную деятельность;
- оплату стоимости работ (услуг) физических и юридических лиц, осуществляющих работы, связанные с уборкой ликвидной захламленности (ветровальных и буреломных деревьев), образовавшейся в результате чрезвычайной ситуации природного характера;
- оплату стоимости работ (услуг) юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению контрольно-пропускными пунктами государственных национальных природных парков;
- приобретение средств связи, транспорта и оборудования, механизмов и материалов противопожарного, лесозащитного и лесокультурного назначения, семян и посадочного материала для лесокультурных работ, горюче-смазочных материалов, обмундирования, оружия и специальных средств защиты;
- строительство, реконструкцию и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, связанных с природоохранной деятельностью;
- подготовку и повышение квалификации специалистов для особо охраняемых природных территорий;
- поощрение работников природоохранных учреждений за трудовые показатели;
- проведение научных исследований в области особо охраняемых природных территорий;
- организацию и содержание музеев природы и выставок;
- развитие и благоустройство рекреационных зон;
- совершенствование рекламной деятельности;
- экологическую пропаганду;
- предупреждение и ликвидацию негативных экологических последствий.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.
При этом утрачивают силу ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг) и поправки к ним.