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Право

Платные виды деятельности госучреждений: утверждены правила

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 12:53 Фото: pexels
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 23 июня 2026 года утверждены Правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) госучреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемыми государственными учреждениями высшего и (или) послевузовского образования в области культуры относятся:

  • реализация дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов);
  • организация дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам;
  • организация углубленного изучения с обучающимися основ наук по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин);
  • организация и проведение различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы;
  • предоставление в пользование музыкальных инструментов и дополнительных услуг интернет-связи;
  • организация летнего отдыха, обеспечение питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования;
  • отпуск теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными;
  • организация профессионального образования (переподготовка и повышение квалификации квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена);
  • организация производства и реализация продукции учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков;
  • проведение научных исследований;
  • подготовка специалистов с высшим или послевузовским образованием по специальностям искусства;
  • предоставление в имущественный наем (аренду) концертных залов.

Предусмотрено, что государственные учреждения образования в области культуры размещают информацию с указанием перечня платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) и прейскурант цен в зданиях государственных учреждений на информационном стенде, а также на официальном интернет-ресурсе.

Взимание наличных денег за оказание платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования в области культуры производится на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

Деньги, поступающие от реализации товаров, работ, услуг сверх требований государственных общеобязательных стандартов образования, расходуются по следующим направлениям:

  • укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;
  • приобретение учебного оборудования, инвентаря (в том числе мягкого) и обмундирования, в том числе для работы на учебно-опытном участке;
  • покрытие расходов по улучшению питания, бытового и культурного обслуживания обучающихся;
  • расширение учебно-производственных мастерских и подсобных хозяйств;
  • поощрение обучающихся и оказание материальной помощи отдельным социально незащищенным слоям обучающихся;
  • питание обучающихся, находящихся в организациях среднего образования с продленным днем и в группах продленного дня организации среднего образования;
  • содержание столовых (заработная плата, приобретение продуктов питания, приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и другие расходы);
  • оплата выполненных работ обучающимися организаций среднего образования;
  • проведение экскурсий и внеклассных вечеров;
  • текущий ремонт организаций среднего образования, учебных корпусов и общежитий;
  • развитие пришкольного участка и обновление оборудования мастерских организаций среднего образования;
  • устройство спортивных площадок;
  • выдача стипендий и премирование отличившихся в общественно-полезном труде обучающихся;
  • оздоровительные мероприятия;
  • покрытие расходов по питанию участников соревнований, оплата труда арбитров (судей) и медицинских работников;
  • организация учебного процесса по дополнительным учебным программам;
  • оплата труда руководителей кружков и секций;
  • на мероприятия, связанные с организацией кружков и секций;
  • оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги;
  • установление доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера;
  • приобретение транспортных средств;
  • расходы на оплату за отопление, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей, оплата услуг по обслуживанию здания, оплата транспортных услуг и на приобретение товаров для текущих целей;
  • реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений;
  • оплата труда воспитателей и вспомогательного персонала лагерей отдыха;
  • ремонт музыкальных инструментов;
  • расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом двигателей учебного оборудования, транспортных средств и иных механизмов;
  • затраты, связанные с производственной деятельностью учебно-вспомогательных подсобных хозяйств и учебно-опытных участков, в том числе на оплату труда работников, занятых в этой деятельности;
  • командировочные расходы;
  • проведение аккредитации организаций образования.

Деньги, поступающие от реализации товаров, работ, услуг от проведения научных исследований, расходуются по следующим направлениям:

  • вознаграждение за труд членов исследовательской группы, участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях;
  • расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов, а также иные услуги по сопровождению проекта;
  • доплату научным работникам за ученую степень и ученое звание, за выполнение научных исследований в рамках осуществления платных видов деятельности;
  • оплату творческого отпуска ведущих ученых сроком до одного года с сохранением средней заработной платы, в соответствии с решением Коллегиального органа управления государственного учреждения образования в области культуры;
  • оплату услуг на проведение имиджевых мероприятий (подготовка брошюр, видеороликов);
  • затраты на оплату исследований (в том числе социологические, аналитические и научные исследования);
  • подготовку, переподготовку, повышение квалификации научных кадров путем направления ученых в магистратуру, докторантуру, на стажировки и научные командировки;
  • оплату труда специалистов, привлекаемых для оказания платных услуг;
  • установление доплат, надбавок, премий и выплат стимулирующего характера;
  • возмещение расходов на служебные командировки, в том числе в иностранные государства;
  • приобретение расходных материалов для выполнения научных исследований;
  • приобретение оборудования или программного обеспечения;
  • укрепление материально-технической базы;
  • аренду помещений, оборудования и техники;
  • привлечение юридических лиц для оказания услуг на договорной основе;
  • эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации научных исследований;
  • организацию и проведение мероприятий (научно-практические конференции, форумы, семинары, круглые столы);
  • приобретение памятной сувенирной и типографской продукции.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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