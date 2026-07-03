Платные виды деятельности госучреждений: утверждены правила
К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемыми государственными учреждениями высшего и (или) послевузовского образования в области культуры относятся:
- реализация дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов);
- организация дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам;
- организация углубленного изучения с обучающимися основ наук по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин);
- организация и проведение различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы;
- предоставление в пользование музыкальных инструментов и дополнительных услуг интернет-связи;
- организация летнего отдыха, обеспечение питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования;
- отпуск теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными;
- организация профессионального образования (переподготовка и повышение квалификации квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена);
- организация производства и реализация продукции учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков;
- проведение научных исследований;
- подготовка специалистов с высшим или послевузовским образованием по специальностям искусства;
- предоставление в имущественный наем (аренду) концертных залов.
Предусмотрено, что государственные учреждения образования в области культуры размещают информацию с указанием перечня платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) и прейскурант цен в зданиях государственных учреждений на информационном стенде, а также на официальном интернет-ресурсе.
Взимание наличных денег за оказание платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования в области культуры производится на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
Деньги, поступающие от реализации товаров, работ, услуг сверх требований государственных общеобязательных стандартов образования, расходуются по следующим направлениям:
- укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;
- приобретение учебного оборудования, инвентаря (в том числе мягкого) и обмундирования, в том числе для работы на учебно-опытном участке;
- покрытие расходов по улучшению питания, бытового и культурного обслуживания обучающихся;
- расширение учебно-производственных мастерских и подсобных хозяйств;
- поощрение обучающихся и оказание материальной помощи отдельным социально незащищенным слоям обучающихся;
- питание обучающихся, находящихся в организациях среднего образования с продленным днем и в группах продленного дня организации среднего образования;
- содержание столовых (заработная плата, приобретение продуктов питания, приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и другие расходы);
- оплата выполненных работ обучающимися организаций среднего образования;
- проведение экскурсий и внеклассных вечеров;
- текущий ремонт организаций среднего образования, учебных корпусов и общежитий;
- развитие пришкольного участка и обновление оборудования мастерских организаций среднего образования;
- устройство спортивных площадок;
- выдача стипендий и премирование отличившихся в общественно-полезном труде обучающихся;
- оздоровительные мероприятия;
- покрытие расходов по питанию участников соревнований, оплата труда арбитров (судей) и медицинских работников;
- организация учебного процесса по дополнительным учебным программам;
- оплата труда руководителей кружков и секций;
- на мероприятия, связанные с организацией кружков и секций;
- оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги;
- установление доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера;
- приобретение транспортных средств;
- расходы на оплату за отопление, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей, оплата услуг по обслуживанию здания, оплата транспортных услуг и на приобретение товаров для текущих целей;
- реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений;
- оплата труда воспитателей и вспомогательного персонала лагерей отдыха;
- ремонт музыкальных инструментов;
- расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом двигателей учебного оборудования, транспортных средств и иных механизмов;
- затраты, связанные с производственной деятельностью учебно-вспомогательных подсобных хозяйств и учебно-опытных участков, в том числе на оплату труда работников, занятых в этой деятельности;
- командировочные расходы;
- проведение аккредитации организаций образования.
Деньги, поступающие от реализации товаров, работ, услуг от проведения научных исследований, расходуются по следующим направлениям:
- вознаграждение за труд членов исследовательской группы, участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях;
- расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов, а также иные услуги по сопровождению проекта;
- доплату научным работникам за ученую степень и ученое звание, за выполнение научных исследований в рамках осуществления платных видов деятельности;
- оплату творческого отпуска ведущих ученых сроком до одного года с сохранением средней заработной платы, в соответствии с решением Коллегиального органа управления государственного учреждения образования в области культуры;
- оплату услуг на проведение имиджевых мероприятий (подготовка брошюр, видеороликов);
- затраты на оплату исследований (в том числе социологические, аналитические и научные исследования);
- подготовку, переподготовку, повышение квалификации научных кадров путем направления ученых в магистратуру, докторантуру, на стажировки и научные командировки;
- оплату труда специалистов, привлекаемых для оказания платных услуг;
- установление доплат, надбавок, премий и выплат стимулирующего характера;
- возмещение расходов на служебные командировки, в том числе в иностранные государства;
- приобретение расходных материалов для выполнения научных исследований;
- приобретение оборудования или программного обеспечения;
- укрепление материально-технической базы;
- аренду помещений, оборудования и техники;
- привлечение юридических лиц для оказания услуг на договорной основе;
- эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации научных исследований;
- организацию и проведение мероприятий (научно-практические конференции, форумы, семинары, круглые столы);
- приобретение памятной сувенирной и типографской продукции.
Приказ вводится в действие с 13 июля 2026 года.