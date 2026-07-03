Платные виды деятельности госучреждений: утверждены правила

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 23 июня 2026 года утверждены Правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) госучреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемыми государственными учреждениями высшего и (или) послевузовского образования в области культуры относятся:

реализация дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов);

организация дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам;

организация углубленного изучения с обучающимися основ наук по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин);

организация и проведение различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы;

предоставление в пользование музыкальных инструментов и дополнительных услуг интернет-связи;

организация летнего отдыха, обеспечение питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования;

отпуск теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными;

организация профессионального образования (переподготовка и повышение квалификации квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена);

организация производства и реализация продукции учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков;

проведение научных исследований;

подготовка специалистов с высшим или послевузовским образованием по специальностям искусства;

предоставление в имущественный наем (аренду) концертных залов.

Предусмотрено, что государственные учреждения образования в области культуры размещают информацию с указанием перечня платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) и прейскурант цен в зданиях государственных учреждений на информационном стенде, а также на официальном интернет-ресурсе.

Взимание наличных денег за оказание платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования в области культуры производится на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

Деньги, поступающие от реализации товаров, работ, услуг сверх требований государственных общеобязательных стандартов образования, расходуются по следующим направлениям:

укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;

приобретение учебного оборудования, инвентаря (в том числе мягкого) и обмундирования, в том числе для работы на учебно-опытном участке;

покрытие расходов по улучшению питания, бытового и культурного обслуживания обучающихся;

расширение учебно-производственных мастерских и подсобных хозяйств;

поощрение обучающихся и оказание материальной помощи отдельным социально незащищенным слоям обучающихся;

питание обучающихся, находящихся в организациях среднего образования с продленным днем и в группах продленного дня организации среднего образования;

содержание столовых (заработная плата, приобретение продуктов питания, приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и другие расходы);

оплата выполненных работ обучающимися организаций среднего образования;

проведение экскурсий и внеклассных вечеров;

текущий ремонт организаций среднего образования, учебных корпусов и общежитий;

развитие пришкольного участка и обновление оборудования мастерских организаций среднего образования;

устройство спортивных площадок;

выдача стипендий и премирование отличившихся в общественно-полезном труде обучающихся;

оздоровительные мероприятия;

покрытие расходов по питанию участников соревнований, оплата труда арбитров (судей) и медицинских работников;

организация учебного процесса по дополнительным учебным программам;

оплата труда руководителей кружков и секций;

на мероприятия, связанные с организацией кружков и секций;

оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги;

установление доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера;

приобретение транспортных средств;

расходы на оплату за отопление, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей, оплата услуг по обслуживанию здания, оплата транспортных услуг и на приобретение товаров для текущих целей;

реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений;

оплата труда воспитателей и вспомогательного персонала лагерей отдыха;

ремонт музыкальных инструментов;

расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом двигателей учебного оборудования, транспортных средств и иных механизмов;

затраты, связанные с производственной деятельностью учебно-вспомогательных подсобных хозяйств и учебно-опытных участков, в том числе на оплату труда работников, занятых в этой деятельности;

командировочные расходы;

проведение аккредитации организаций образования.

Деньги, поступающие от реализации товаров, работ, услуг от проведения научных исследований, расходуются по следующим направлениям:

вознаграждение за труд членов исследовательской группы, участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет;

услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях;

расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов, а также иные услуги по сопровождению проекта;

доплату научным работникам за ученую степень и ученое звание, за выполнение научных исследований в рамках осуществления платных видов деятельности;

оплату творческого отпуска ведущих ученых сроком до одного года с сохранением средней заработной платы, в соответствии с решением Коллегиального органа управления государственного учреждения образования в области культуры;

оплату услуг на проведение имиджевых мероприятий (подготовка брошюр, видеороликов);

затраты на оплату исследований (в том числе социологические, аналитические и научные исследования);

подготовку, переподготовку, повышение квалификации научных кадров путем направления ученых в магистратуру, докторантуру, на стажировки и научные командировки;

оплату труда специалистов, привлекаемых для оказания платных услуг;

установление доплат, надбавок, премий и выплат стимулирующего характера;

возмещение расходов на служебные командировки, в том числе в иностранные государства;

приобретение расходных материалов для выполнения научных исследований;

приобретение оборудования или программного обеспечения;

укрепление материально-технической базы;

аренду помещений, оборудования и техники;

привлечение юридических лиц для оказания услуг на договорной основе;

эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации научных исследований;

организацию и проведение мероприятий (научно-практические конференции, форумы, семинары, круглые столы);

приобретение памятной сувенирной и типографской продукции.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2026 года.