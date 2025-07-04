Распределены стипендии президента между творческими вузами

Фото: Zakon.kz

Министр культуры и информации приказом от 24 июня 2025 года распределила стипендии президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

18 стипендий президента распределены между тремя творческими вузами: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы студентам – 4 стипендии; Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой студентам – 10 стипендий; Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова студентам – 3 стипендии;

магистрантам – 1 стипендия. Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: