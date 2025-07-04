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Право

Распределены стипендии президента между творческими вузами

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:18 Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации приказом от 24 июня 2025 года распределила стипендии президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

18 стипендий президента распределены между тремя творческими вузами:

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

  • студентам – 4 стипендии;

Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой

студентам – 10 стипендий;

Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова

  • студентам – 3 стипендии;
  • магистрантам – 1 стипендия.  

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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