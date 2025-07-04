Распределены стипендии президента между творческими вузами
Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации приказом от 24 июня 2025 года распределила стипендии президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2025 год, сообщает Zakon.kz.
18 стипендий президента распределены между тремя творческими вузами:
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы
- студентам – 4 стипендии;
Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой
студентам – 10 стипендий;
Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова
- студентам – 3 стипендии;
- магистрантам – 1 стипендия.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.
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