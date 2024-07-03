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Законодательство РК

Президентские стипендии распределили между вузами культуры и искусства

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 14:18 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 26 июня 2024 года распределены стипендии президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, стипендии распределены между:

  • РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 стипендии студентам;
  • РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 10 студентам и 1 магистранту;
  • РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 1 студенту. 

Всего было выделено 15 стипендий студентам, 1 - магистранту.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила размещения госзаказа на подготовку медицинских кадров в резидентуре.

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Лариса Черненко
Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год Высшее образование
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