Президентские стипендии распределили между вузами культуры и искусства
Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 26 июня 2024 года распределены стипендии президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2024 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, стипендии распределены между:
- РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 стипендии студентам;
- РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 10 студентам и 1 магистранту;
- РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 1 студенту.
Всего было выделено 15 стипендий студентам, 1 - магистранту.
Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.
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