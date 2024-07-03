Президентские стипендии распределили между вузами культуры и искусства

Фото: Zakon.kz

Приказом министра культуры и информации от 26 июня 2024 года распределены стипендии президента РК между организациями высшего и послевузовского образования на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

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