Право

Распределены стипендии президента между творческими вузами

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 15:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 20 апреля 2026 года распределены стипендии президента Казахстана между организациями высшего и послевузовского образования на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

16 президентских стипендий распределены между тремя творческими вузами:

  • РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 стипендии студентам;
  • РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой" – 8 стипендий студентам;
  • РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 3 стипендии студентам и 1 магистрантам.

Приказ вводится в действие с 5 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что распределены стипендии президента РК между министерствами. Всего предусмотрено 1080 стипендий студентам и 8 – магистрантам.

Стипендии предназначены для обучающихся с высокими академическими результатами (на "отлично") и научной активностью. Размер президентской стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для педспециальностей – 84 000 тенге, для магистрантов – 117 098 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
