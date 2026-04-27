Распределены стипендии президента между творческими вузами

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 20 апреля 2026 года распределены стипендии президента Казахстана между организациями высшего и послевузовского образования на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

16 президентских стипендий распределены между тремя творческими вузами: РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 стипендии студентам;

РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой" – 8 стипендий студентам;

РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 3 стипендии студентам и 1 магистрантам. Приказ вводится в действие с 5 мая 2026 года. Ранее сообщалось, что распределены стипендии президента РК между министерствами. Всего предусмотрено 1080 стипендий студентам и 8 – магистрантам. Стипендии предназначены для обучающихся с высокими академическими результатами (на "отлично") и научной активностью. Размер президентской стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для педспециальностей – 84 000 тенге, для магистрантов – 117 098 тенге.

