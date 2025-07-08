В Казахстане изменились правила ввоза и вывоза лекарств и медизделий

Министром здравоохранения от 1 июля 2025 года внесены изменения в Правила ввоза на территорию РК и вывоза с территории РК лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что срок рассмотрения документов и выдачи согласования или разрешительного документа на ввоз на территорию РК зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий составляет 3 рабочих дня с момента подачи заявления.

Также в правила добавлена новая норма, согласно которой срок действия разрешительного документа на ввоз лекарств ограничивается календарным годом, в котором выдан разрешительный документ.

Услугополучатели, получившие согласование или разрешительный документ, в течение 15 календарных дней по истечении срока его действия предоставляют услугодателю информацию об исполнении согласования или разрешительного документа.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2025 года.