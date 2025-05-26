В Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП
Так, обновлены списки лекарственных средства, выдаваемых пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
В частности, в новой редакции изложены списки лекарств для следующих заболеваний:
Психические расстройства и расстройства поведения
Всем категориям, состоящим на динамическом наблюдении:
- Ригексифенидил, таблетка
- Хлорпромазин, таблетка
- Левомепромазин, таблетка
- Трифлуоперазин, таблетка
- Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций
- Клозапин, таблетка
- Оланзапин, таблетка
- Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь
- Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия
- Диазепам, таблетка
- Амитриптилин, таблетка
- Венлафаксин, таблетка, капсула
- Амисульприд, раствор для приема внутрь.
Пациентам, подлежащим поддерживающей терапии агонистами опиоидов, – Метадон, раствор для орального применения.
Артериальная гипертензия 2-4-я степени риска
Все категории, состоящие на динамическом наблюдении:
- Индапамид, таблетка, капсула
- Метопролол, таблетка
- Бисопролол, таблетка
- Амлодипин, таблетка
- Кандесартан, таблетка
- Эналаприл, таблетка
- Периндоприл, таблетка
- Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка
- Фозиноприл, таблетка.
При неэффективности базовой терапии – Моксонидин, таблетка.
Артериальная гипертензия 2-4-я степени риска
Дети, состоящие на динамическом наблюдении:
- Индапамид, таблетка, капсула
- Метопролол, таблетка
- Бисопролол, таблетка
- Амлодипин, таблетка
- Кандесартан, таблетка
- Эналаприл, таблетка
- Периндоприл, таблетка
- Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка
- Фозиноприл, таблетка.
При неэффективности базовой терапии – Моксонидин, таблетка.
Приказ вводится в действие с 4 июня 2025 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане действует пилотный проект по регистрации лекарственных средств до 100 рабочих дней.