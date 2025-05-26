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Право

В Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП

бесплатные лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:50 Фото: pixabay
Министр здравоохранения приказом от 19 мая 2025 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

Так, обновлены списки лекарственных средства, выдаваемых пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В частности, в новой редакции изложены списки лекарств для следующих заболеваний:

Психические расстройства и расстройства поведения

Всем категориям, состоящим на динамическом наблюдении:

  • Ригексифенидил, таблетка
  • Хлорпромазин, таблетка
  • Левомепромазин, таблетка
  • Трифлуоперазин, таблетка
  • Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций
  • Клозапин, таблетка
  • Оланзапин, таблетка
  • Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь
  • Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия
  • Диазепам, таблетка
  • Амитриптилин, таблетка
  • Венлафаксин, таблетка, капсула
  • Амисульприд, раствор для приема внутрь.

Пациентам, подлежащим поддерживающей терапии агонистами опиоидов, – Метадон, раствор для орального применения.

Артериальная гипертензия 2-4-я степени риска

Все категории, состоящие на динамическом наблюдении:

  • Индапамид, таблетка, капсула
  • Метопролол, таблетка
  • Бисопролол, таблетка
  • Амлодипин, таблетка
  • Кандесартан, таблетка
  • Эналаприл, таблетка
  • Периндоприл, таблетка
  • Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка
  • Фозиноприл, таблетка.

При неэффективности базовой терапии – Моксонидин, таблетка.

Артериальная гипертензия 2-4-я степени риска

Дети, состоящие на динамическом наблюдении:

  • Индапамид, таблетка, капсула
  • Метопролол, таблетка
  • Бисопролол, таблетка
  • Амлодипин, таблетка
  • Кандесартан, таблетка
  • Эналаприл, таблетка
  • Периндоприл, таблетка
  • Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка
  • Фозиноприл, таблетка.

При неэффективности базовой терапии – Моксонидин, таблетка.

Приказ вводится в действие с 4 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане действует пилотный проект по регистрации лекарственных средств до 100 рабочих дней.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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