В Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП

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Министр здравоохранения приказом от 19 мая 2025 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

Так, обновлены списки лекарственных средства, выдаваемых пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В частности, в новой редакции изложены списки лекарств для следующих заболеваний: Психические расстройства и расстройства поведения Всем категориям, состоящим на динамическом наблюдении: Ригексифенидил, таблетка

Хлорпромазин, таблетка

Левомепромазин, таблетка

Трифлуоперазин, таблетка

Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций

Клозапин, таблетка

Оланзапин, таблетка

Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь

Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия

Диазепам, таблетка

Амитриптилин, таблетка

Венлафаксин, таблетка, капсула

Амисульприд, раствор для приема внутрь. Пациентам, подлежащим поддерживающей терапии агонистами опиоидов, – Метадон, раствор для орального применения. Артериальная гипертензия 2-4-я степени риска Все категории, состоящие на динамическом наблюдении: Индапамид, таблетка, капсула

Метопролол, таблетка

Бисопролол, таблетка

Амлодипин, таблетка

Кандесартан, таблетка

Эналаприл, таблетка

Периндоприл, таблетка

Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка

Фозиноприл, таблетка. При неэффективности базовой терапии – Моксонидин, таблетка. Артериальная гипертензия 2-4-я степени риска Дети, состоящие на динамическом наблюдении: Индапамид, таблетка, капсула

Метопролол, таблетка

Бисопролол, таблетка

Амлодипин, таблетка

Кандесартан, таблетка

Эналаприл, таблетка

Периндоприл, таблетка

Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка

Фозиноприл, таблетка. При неэффективности базовой терапии – Моксонидин, таблетка. Приказ вводится в действие с 4 июня 2025 года. Ранее мы рассказали, что в Казахстане действует пилотный проект по регистрации лекарственных средств до 100 рабочих дней.

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