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Право

В Казахстане изменили перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 12:35 Фото: pexels
Министр здравоохранения РК приказом от 18 июня 2025 года внесла изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, сообщает Zakon.kz.

Из перечня исключены:

  • Силиконы, капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг;
  • Инсулин человеческий, раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка, раствор 100 ед/мл во флаконах, 10 мл, короткого действия;
  • Инсулин лизпро, раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД;
  • Инсулин человека рекомбинантный, суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка;
  • Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный (30/70);
  • Инсулин деглудек, раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, предварительно заполненных шприц-ручках;
  • Алоглиптин, таблетки;
  • Нандролон, раствор масляный для инъекций 50 мг/мл 1 мл;
  • Варфарин, таблетка 5 мг;
  • Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин;
  • Фактор свертывания крови VIII плазменный без показания лечения болезни Виллебранда;
  • Железа сульфат, капсула не менее 100 мг;
  • Кальция хлорид, раствор для инъекций 10% 5 мл;
  • Гидрохлоротиазид, таблетка 100 мг;
  • Эпросартан, таблетка 600 мг;
  • Ирбесартан, таблетка 75 мг;
  • Изотретиноин, капсула 16 мг;
  • Ланреотид, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30 мг;
  • Цефуроксим, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5мл;
  • Цефиксим, капсула 400 мг;
  • Мидекамицин, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл, 20 г;
  • Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг;
  • Нитрофурантоин, таблетка 50 мг;
  • Изониазид, раствор для инъекций 10%, 5 мл;
  • Абакавир раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни);
  • Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора 5 мг;
  • Руксолитиниб, таблетка 20 мг;
  • Индометацин, таблетка 25 мг;
  • Диклофенак, таблетка 25 мг, 100 мг;
  • Тиопентал натрия, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг;
  • Морфин(У), таблетка 5 мг;
  • Парацетамол, таблетка 200 мг;
  • Топирамат, таблетка 100 мг;
  • Левомепромазин, раствор для инъекций 25 мг/мл;
  • Трифлуоперазин, раствор для инъекций 0,2% 1 мл;
  • Кветиапин, таблетка 100 мг;
  • Галантамин, таблетка, раствор для инъекций 2,5 мг/мл;
  • Налтрексон, порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения, 380 мг;
  • Вилантерол и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций дозированный, 22 мкг/55 мкг;
  • Лоратадин, сироп не менее 100 мл;
  • Природные фосфолипиды;
  • Метрелептин;
  • Фенитоин;
  • Глюкоза, раствор для инфузий 10% 400 мл;
  • Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9% 250 мл;
  • Вакцина против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18), суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза) (С 1 января 2026 года)
  • Изотретиноин.

Вместе с тем в перечень добавлены следующие препараты:

  • Транексамовая кислота, раствор для инъекций 100 мг/мл;
  • Клевидипин, эмульсия для внутривенного введения, 0.5 мг/мл 50 мл;
  • Паливизумаб, раствор для внутримышечного введения 50 мг;
  • Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), cуспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза);
  • Митомицин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрипузырного введения, 40 мг;
  • Авелумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл;
  • Аминолевулиновая кислота, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1.5 г (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно);
  • Кабозантиниб, таблетка 20, 40, 60 мг;
  • Аспарагиназа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 10000 МЕ (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица бесплатно);
  • Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2.5 мг;
  • Метотрексат, раствор для инъекций 25 мг/мл;
  • Налбуфин, раствор для инъекций 10, 20 мг/мл;
  • Амантадин, раствор для инфузий 200 мг/500 мл;
  • Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 4мл (в комплекте с инфузионной амбулаторной баллонной системой объемом не менее 100 мл, скоростью потока 4.2 мл/ час, временем инфузии 24 часа, с фильтром не более 0.2 мкм)
  • Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 1 мл;
  • Мацитентан, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 10 мг.

Кроме того, из перечня медизделий исключен контейнер для биопроб стерильный, 120 мл.

Приказ вводится в действие с 4 июля, за исключением нормы, которая вводится с 1 января 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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