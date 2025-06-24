В Казахстане изменили перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора

Министр здравоохранения РК приказом от 18 июня 2025 года внесла изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, сообщает Zakon.kz.

Из перечня исключены:

Силиконы, капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг;

Инсулин человеческий, раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка, раствор 100 ед/мл во флаконах, 10 мл, короткого действия;

Инсулин лизпро, раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД;

Инсулин человека рекомбинантный, суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка;

Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный (30/70);

Инсулин деглудек, раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, предварительно заполненных шприц-ручках;

Алоглиптин, таблетки;

Нандролон, раствор масляный для инъекций 50 мг/мл 1 мл;

Варфарин, таблетка 5 мг;

Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин;

Фактор свертывания крови VIII плазменный без показания лечения болезни Виллебранда;

Железа сульфат, капсула не менее 100 мг;

Кальция хлорид, раствор для инъекций 10% 5 мл;

Гидрохлоротиазид, таблетка 100 мг;

Эпросартан, таблетка 600 мг;

Ирбесартан, таблетка 75 мг;

Изотретиноин, капсула 16 мг;

Ланреотид, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30 мг;

Цефуроксим, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5мл;

Цефиксим, капсула 400 мг;

Мидекамицин, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл, 20 г;

Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг;

Нитрофурантоин, таблетка 50 мг;

Изониазид, раствор для инъекций 10%, 5 мл;

Абакавир раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни);

Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора 5 мг;

Руксолитиниб, таблетка 20 мг;

Индометацин, таблетка 25 мг;

Диклофенак, таблетка 25 мг, 100 мг;

Тиопентал натрия, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг;

Морфин(У), таблетка 5 мг;

Парацетамол, таблетка 200 мг;

Топирамат, таблетка 100 мг;

Левомепромазин, раствор для инъекций 25 мг/мл;

Трифлуоперазин, раствор для инъекций 0,2% 1 мл;

Кветиапин, таблетка 100 мг;

Галантамин, таблетка, раствор для инъекций 2,5 мг/мл;

Налтрексон, порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения, 380 мг;

Вилантерол и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций дозированный, 22 мкг/55 мкг;

Лоратадин, сироп не менее 100 мл;

Природные фосфолипиды;

Метрелептин;

Фенитоин;

Глюкоза, раствор для инфузий 10% 400 мл;

Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9% 250 мл;

Вакцина против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18), суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза) (С 1 января 2026 года)

Изотретиноин.

Вместе с тем в перечень добавлены следующие препараты:

Транексамовая кислота, раствор для инъекций 100 мг/мл;

Клевидипин, эмульсия для внутривенного введения, 0.5 мг/мл 50 мл;

Паливизумаб, раствор для внутримышечного введения 50 мг;

Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), cуспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза);

Митомицин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрипузырного введения, 40 мг;

Авелумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл;

Аминолевулиновая кислота, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1.5 г (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно);

Кабозантиниб, таблетка 20, 40, 60 мг;

Аспарагиназа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 10000 МЕ (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица бесплатно);

Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2.5 мг;

Метотрексат, раствор для инъекций 25 мг/мл;

Налбуфин, раствор для инъекций 10, 20 мг/мл;

Амантадин, раствор для инфузий 200 мг/500 мл;

Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 4мл (в комплекте с инфузионной амбулаторной баллонной системой объемом не менее 100 мл, скоростью потока 4.2 мл/ час, временем инфузии 24 часа, с фильтром не более 0.2 мкм)

Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 1 мл;

Мацитентан, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 10 мг.

Кроме того, из перечня медизделий исключен контейнер для биопроб стерильный, 120 мл.

Приказ вводится в действие с 4 июля, за исключением нормы, которая вводится с 1 января 2026 года.