В Казахстане изменили перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора
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Министр здравоохранения РК приказом от 18 июня 2025 года внесла изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, сообщает Zakon.kz.
Из перечня исключены:
- Силиконы, капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг;
- Инсулин человеческий, раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка, раствор 100 ед/мл во флаконах, 10 мл, короткого действия;
- Инсулин лизпро, раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД;
- Инсулин человека рекомбинантный, суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка;
- Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный (30/70);
- Инсулин деглудек, раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, предварительно заполненных шприц-ручках;
- Алоглиптин, таблетки;
- Нандролон, раствор масляный для инъекций 50 мг/мл 1 мл;
- Варфарин, таблетка 5 мг;
- Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин;
- Фактор свертывания крови VIII плазменный без показания лечения болезни Виллебранда;
- Железа сульфат, капсула не менее 100 мг;
- Кальция хлорид, раствор для инъекций 10% 5 мл;
- Гидрохлоротиазид, таблетка 100 мг;
- Эпросартан, таблетка 600 мг;
- Ирбесартан, таблетка 75 мг;
- Изотретиноин, капсула 16 мг;
- Ланреотид, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30 мг;
- Цефуроксим, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5мл;
- Цефиксим, капсула 400 мг;
- Мидекамицин, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл, 20 г;
- Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг;
- Нитрофурантоин, таблетка 50 мг;
- Изониазид, раствор для инъекций 10%, 5 мл;
- Абакавир раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни);
- Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора 5 мг;
- Руксолитиниб, таблетка 20 мг;
- Индометацин, таблетка 25 мг;
- Диклофенак, таблетка 25 мг, 100 мг;
- Тиопентал натрия, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг;
- Морфин(У), таблетка 5 мг;
- Парацетамол, таблетка 200 мг;
- Топирамат, таблетка 100 мг;
- Левомепромазин, раствор для инъекций 25 мг/мл;
- Трифлуоперазин, раствор для инъекций 0,2% 1 мл;
- Кветиапин, таблетка 100 мг;
- Галантамин, таблетка, раствор для инъекций 2,5 мг/мл;
- Налтрексон, порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения, 380 мг;
- Вилантерол и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций дозированный, 22 мкг/55 мкг;
- Лоратадин, сироп не менее 100 мл;
- Природные фосфолипиды;
- Метрелептин;
- Фенитоин;
- Глюкоза, раствор для инфузий 10% 400 мл;
- Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9% 250 мл;
- Вакцина против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18), суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза) (С 1 января 2026 года)
- Изотретиноин.
Вместе с тем в перечень добавлены следующие препараты:
- Транексамовая кислота, раствор для инъекций 100 мг/мл;
- Клевидипин, эмульсия для внутривенного введения, 0.5 мг/мл 50 мл;
- Паливизумаб, раствор для внутримышечного введения 50 мг;
- Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), cуспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза);
- Митомицин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрипузырного введения, 40 мг;
- Авелумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл;
- Аминолевулиновая кислота, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1.5 г (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно);
- Кабозантиниб, таблетка 20, 40, 60 мг;
- Аспарагиназа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 10000 МЕ (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица бесплатно);
- Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2.5 мг;
- Метотрексат, раствор для инъекций 25 мг/мл;
- Налбуфин, раствор для инъекций 10, 20 мг/мл;
- Амантадин, раствор для инфузий 200 мг/500 мл;
- Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 4мл (в комплекте с инфузионной амбулаторной баллонной системой объемом не менее 100 мл, скоростью потока 4.2 мл/ час, временем инфузии 24 часа, с фильтром не более 0.2 мкм)
- Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 1 мл;
- Мацитентан, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 10 мг.
Кроме того, из перечня медизделий исключен контейнер для биопроб стерильный, 120 мл.
Приказ вводится в действие с 4 июля, за исключением нормы, которая вводится с 1 января 2026 года.
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