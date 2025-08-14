Установлены размеры ежемесячных выплат спортсменам и тренерам национальных команд
Размеры выплат ежемесячного денежного содержания по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта среди взрослых спортсменов, их тренерам составляют:
Летние, зимние Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры:
- за 1-е место – спортсменам не менее 250 МРП, тренерам – не менее 125 МРП;
- за 2-е место – спортсменам не менее 200 МРП, тренерам – не менее 100 МРП;
- за 3-е место – спортсменам не менее 150 МРП, тренерам – не менее 75 МРП.
Выплаты осуществляются до следующих летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.
Чемпионат мира по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта:
- за 1-е место – спортсменам не менее 130 МРП, тренерам – не менее 65 МРП;
- за 2-е место – спортсменам не менее 120 МРП, тренерам – не менее 60 МРП;
- за 3-е место – спортсменам не менее 100 МРП, тренерам – не менее 50 МРП.
Выплаты осуществляются до следующего чемпионата мира в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.
Азиатские, Пара Азиатские игры (летние, зимние):
- за 1-е место – спортсменам не менее 120 МРП, тренерам – не менее 60 МРП;
- за 2-е место – спортсменам не менее 100 МРП, тренерам – не менее 50 МРП;
- за 3-е место – спортсменам не менее 90 МРП, тренерам – не менее 45 МРП.
Выплаты осуществляются до следующих Азиатских, Пара Азиатских игр в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.
Чемпионат Азии, чемпионаты Азии в закрытых помещениях по видам спорта, соревнования 4 континентов:
- за 1-е место – спортсменам не менее 90 МРП, тренерам – не менее 45 МРП;
- за 2-е место – спортсменам не менее 80 МРП, тренерам – не менее 40 МРП;
- за 3-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП.
Выплаты осуществляются до следующего чемпионата Азии, чемпионата Азии в закрытых помещениях, соревнования 4 континентов в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.
Спартакиада РК (летняя, зимняя), Паралимпийские игры РК, чемпионат РК по видам спорта:
- за 1-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП;
- за 2-е место – спортсменам не менее 50 МРП, тренерам – не менее 25 МРП;
- за 3-е место – спортсменам не менее 40 МРП, тренерам – не менее 20 МРП.
Чемпионат мира по национальным видам спорта (при участии в соревнованиях не менее 10 стран):
- за 1-е место – спортсменам не менее 80 МРП, тренерам – не менее 40 МРП;
- за 2-е место – спортсменам не менее 70 МРП, тренерам – не менее 35 МРП;
- за 3-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП.
Также приказом определены размеры выплат по:
- олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта среди молодежи и юниоров, их тренерам;
- неолимпийским, непаралимпийским видам спорта среди взрослых, их тренерам;
- неолимпийским, непаралимпийским видам спорта среди молодежи, юниоров, их тренерам;
- национальным видам спорта среди молодежи, юниоров, их тренерам.
В документе говорится, что выплата ежемесячного денежного содержания спортсмену и тренеру осуществляется местными исполнительными органами при условии продолжения спортивной подготовки и до проведения следующего соответствующего соревнования.
В случае, если спортсмен (и/или тренер) на спортивных соревнованиях в течение года показал несколько высоких результатов, в том числе по разным видам спорта, размер денежного содержания устанавливается по одному наивысшему показателю по одному виду спорта.
Приказ введен в действие с 13 августа 2025 года.