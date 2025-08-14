Установлены размеры ежемесячных выплат спортсменам и тренерам национальных команд

Министр туризма и спорта приказом от 11 августа 2025 года утвердил размеры выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам, сообщает Zakon.kz.

Размеры выплат ежемесячного денежного содержания по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта среди взрослых спортсменов, их тренерам составляют:

Летние, зимние Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры:

за 1-е место – спортсменам не менее 250 МРП , тренерам – не менее 125 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 2-е место – спортсменам не менее 200 МРП , тренерам – не менее 100 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 3-е место – спортсменам не менее 150 МРП, тренерам – не менее 75 МРП.

Выплаты осуществляются до следующих летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Чемпионат мира по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта:

за 1-е место – спортсменам не менее 130 МРП , тренерам – не менее 65 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 2-е место – спортсменам не менее 120 МРП , тренерам – не менее 60 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 3-е место – спортсменам не менее 100 МРП, тренерам – не менее 50 МРП.

Выплаты осуществляются до следующего чемпионата мира в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Азиатские, Пара Азиатские игры (летние, зимние):

за 1-е место – спортсменам не менее 120 МРП , тренерам – не менее 60 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 2-е место – спортсменам не менее 100 МРП , тренерам – не менее 50 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 3-е место – спортсменам не менее 90 МРП, тренерам – не менее 45 МРП.

Выплаты осуществляются до следующих Азиатских, Пара Азиатских игр в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Чемпионат Азии, чемпионаты Азии в закрытых помещениях по видам спорта, соревнования 4 континентов:

за 1-е место – спортсменам не менее 90 МРП , тренерам – не менее 45 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 2-е место – спортсменам не менее 80 МРП , тренерам – не менее 40 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 3-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП.

Выплаты осуществляются до следующего чемпионата Азии, чемпионата Азии в закрытых помещениях, соревнования 4 континентов в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Спартакиада РК (летняя, зимняя), Паралимпийские игры РК, чемпионат РК по видам спорта:

за 1-е место – спортсменам не менее 60 МРП , тренерам – не менее 30 МРП;

, тренерам – не менее за 2-е место – спортсменам не менее 50 МРП , тренерам – не менее 25 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 3-е место – спортсменам не менее 40 МРП, тренерам – не менее 20 МРП.

Чемпионат мира по национальным видам спорта (при участии в соревнованиях не менее 10 стран):

за 1-е место – спортсменам не менее 80 МРП , тренерам – не менее 40 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 2-е место – спортсменам не менее 70 МРП , тренерам – не менее 35 МРП ;

, тренерам – не менее ; за 3-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП.

Также приказом определены размеры выплат по:

олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта среди молодежи и юниоров, их тренерам;

неолимпийским, непаралимпийским видам спорта среди взрослых, их тренерам;

неолимпийским, непаралимпийским видам спорта среди молодежи, юниоров, их тренерам;

национальным видам спорта среди молодежи, юниоров, их тренерам.

В документе говорится, что выплата ежемесячного денежного содержания спортсмену и тренеру осуществляется местными исполнительными органами при условии продолжения спортивной подготовки и до проведения следующего соответствующего соревнования.

В случае, если спортсмен (и/или тренер) на спортивных соревнованиях в течение года показал несколько высоких результатов, в том числе по разным видам спорта, размер денежного содержания устанавливается по одному наивысшему показателю по одному виду спорта.

Приказ введен в действие с 13 августа 2025 года.