#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Право

Установлены размеры ежемесячных выплат спортсменам и тренерам национальных команд

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 11:57 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта приказом от 11 августа 2025 года утвердил размеры выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам, сообщает Zakon.kz.

Размеры выплат ежемесячного денежного содержания по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта среди взрослых спортсменов, их тренерам составляют:

Летние, зимние Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры:

  • за 1-е место – спортсменам не менее 250 МРП, тренерам – не менее 125 МРП;
  • за 2-е место – спортсменам не менее 200 МРП, тренерам – не менее 100 МРП;
  • за 3-е место – спортсменам не менее 150 МРП, тренерам – не менее 75 МРП.

Выплаты осуществляются до следующих летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Чемпионат мира по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта:

  • за 1-е место – спортсменам не менее 130 МРП, тренерам – не менее 65 МРП;
  • за 2-е место – спортсменам не менее 120 МРП, тренерам – не менее 60 МРП;
  • за 3-е место – спортсменам не менее 100 МРП, тренерам – не менее 50 МРП.

Выплаты осуществляются до следующего чемпионата мира в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Азиатские, Пара Азиатские игры (летние, зимние):

  • за 1-е место – спортсменам не менее 120 МРП, тренерам – не менее 60 МРП;
  • за 2-е место – спортсменам не менее 100 МРП, тренерам – не менее 50 МРП;
  • за 3-е место – спортсменам не менее 90 МРП, тренерам – не менее 45 МРП.

Выплаты осуществляются до следующих Азиатских, Пара Азиатских игр в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Чемпионат Азии, чемпионаты Азии в закрытых помещениях по видам спорта, соревнования 4 континентов:

  • за 1-е место – спортсменам не менее 90 МРП, тренерам – не менее 45 МРП;
  • за 2-е место – спортсменам не менее 80 МРП, тренерам – не менее 40 МРП;
  • за 3-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП.

Выплаты осуществляются до следующего чемпионата Азии, чемпионата Азии в закрытых помещениях, соревнования 4 континентов в случае продолжения спортивной подготовки спортсмена.

Спартакиада РК (летняя, зимняя), Паралимпийские игры РК, чемпионат РК по видам спорта:

  • за 1-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП;
  • за 2-е место – спортсменам не менее 50 МРП, тренерам – не менее 25 МРП;
  • за 3-е место – спортсменам не менее 40 МРП, тренерам – не менее 20 МРП.

Чемпионат мира по национальным видам спорта (при участии в соревнованиях не менее 10 стран):

  • за 1-е место – спортсменам не менее 80 МРП, тренерам – не менее 40 МРП;
  • за 2-е место – спортсменам не менее 70 МРП, тренерам – не менее 35 МРП;
  • за 3-е место – спортсменам не менее 60 МРП, тренерам – не менее 30 МРП.

Также приказом определены размеры выплат по:

  • олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта среди молодежи и юниоров, их тренерам;
  • неолимпийским, непаралимпийским видам спорта среди взрослых, их тренерам;
  • неолимпийским, непаралимпийским видам спорта среди молодежи, юниоров, их тренерам;
  • национальным видам спорта среди молодежи, юниоров, их тренерам.

В документе говорится, что выплата ежемесячного денежного содержания спортсмену и тренеру осуществляется местными исполнительными органами при условии продолжения спортивной подготовки и до проведения следующего соответствующего соревнования.

В случае, если спортсмен (и/или тренер) на спортивных соревнованиях в течение года показал несколько высоких результатов, в том числе по разным видам спорта, размер денежного содержания устанавливается по одному наивысшему показателю по одному виду спорта.

Приказ введен в действие с 13 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
В МВД обновили критерии годности к службе в правоохранительных органах
Право
12:23, Сегодня
В МВД обновили критерии годности к службе в правоохранительных органах
Реестр функций госорганов: в МНЭ утвердили правила ведения
Право
12:12, Сегодня
Реестр функций госорганов: в МНЭ утвердили правила ведения
Сроки учебного года и каникул школьников утвердили в Казахстане
Право
10:51, Сегодня
Сроки учебного года и каникул школьников утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: