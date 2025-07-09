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Право

В Казахстане утвердили новую Спортивную этику

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 10:07 Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта от 27 июня 2025 года внесены изменения в Спортивную этику РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, спортивную этику изложили в новой редакции.

Спортивная этика устанавливает основные правила поведения спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судьей.

Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судьи:

  • не допускают случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
  • соблюдают принципы честной игры и добросовестной спортивной состязательности;
  • уважительно относятся к представителям национальных команд, соперникам, зрителям и организаторам спортивных соревнований на спортивных мероприятиях;
  • уважают права и достоинства других спортсменов, волонтеров, а также не допускают в их сторону дискриминации и воздерживаются от политических демонстраций в местах проведения спортивных мероприятий и церемоний награждения;
  • избегают конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб своей спортивной репутации;
  • бережно и уважительно относятся к Государственному Гербу РК, Государственному Флагу РК, Государственному Гимну РК, а также государственным символам стран-участников спортивных соревнований;
  • знают музыкальную редакцию, текст Государственного Гимна РК;
  • при исполнении Государственного Гимна РК придерживаются этических норм Спортивной этики;
  • уважительно относятся к судейскому решению и воздерживаются от публичных споров;
  • бережно и уважительно относятся к спортивным наградам (кубкам, медалям, грамотам и дипломам), полученным по итогам спортивных соревнований;
  • участвуют в церемонии награждения на спортивных соревнованиях;
  • на спортивных соревнованиях, во время церемонии награждения, в период официального фотографирования и работы с масс-медиа находятся в спортивной форме национальной команды РК по виду спорта или своего спортивного клуба;
  • уважительно относятся к работе представителей масс-медиа, освещающих спортивное мероприятие;
  • выступают в качестве примера для подражания другим спортсменам;
  • соблюдают положение (регламент) спортивных соревнований.

Спортсменами, тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями не допускаются:

  • разглашение информации, имеющей отношение к учебно-тренировочному процессу;
  • использование нецензурной брани, ненормативной лексики и оскорбительных жестов во время или после спортивного мероприятия;
  • действие или поведение, беспричинно нарушающее или являющееся вмешательством в ход спортивных соревнований или учебно-тренировочных сборов, либо негативно влияющее на репутацию или имидж РК;
  • угрозы какому-либо лицу перед, во время или после проведения спортивного мероприятия в письменной или устной форме, включая язык жестов и мимику;
  • открытая демонстрация своих религиозных убеждений в команде и принуждение других лиц к участию в деятельности религиозных объединений, занятиях миссионерской деятельностью.

Личные тренеры, тренеры-преподаватели обеспечивают знание спортсменами Государственного гимна РК.

Указывается, что руководители физкультурно-спортивных организаций обеспечивают размещение текста Спортивной этики в физкультурно-спортивных организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях на видном месте.

Предусматривается, что физкультурно-спортивная организация в день заключения трудового договора и договора о спортивной деятельности с тренером, тренером-преподавателем, судьей, а также в день зачисления спортсмена в физкультурно-спортивную организацию ознакомляет их в письменной форме с текстом Спортивной этики.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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