В Казахстане утвердили новую Спортивную этику

Приказом министра туризма и спорта от 27 июня 2025 года внесены изменения в Спортивную этику РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, спортивную этику изложили в новой редакции.

Спортивная этика устанавливает основные правила поведения спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судьей.

Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судьи:

не допускают случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

соблюдают принципы честной игры и добросовестной спортивной состязательности;

уважительно относятся к представителям национальных команд, соперникам, зрителям и организаторам спортивных соревнований на спортивных мероприятиях;

уважают права и достоинства других спортсменов, волонтеров, а также не допускают в их сторону дискриминации и воздерживаются от политических демонстраций в местах проведения спортивных мероприятий и церемоний награждения;

избегают конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб своей спортивной репутации;

бережно и уважительно относятся к Государственному Гербу РК, Государственному Флагу РК, Государственному Гимну РК, а также государственным символам стран-участников спортивных соревнований;

знают музыкальную редакцию, текст Государственного Гимна РК;

при исполнении Государственного Гимна РК придерживаются этических норм Спортивной этики;

уважительно относятся к судейскому решению и воздерживаются от публичных споров;

бережно и уважительно относятся к спортивным наградам (кубкам, медалям, грамотам и дипломам), полученным по итогам спортивных соревнований;

участвуют в церемонии награждения на спортивных соревнованиях;

на спортивных соревнованиях, во время церемонии награждения, в период официального фотографирования и работы с масс-медиа находятся в спортивной форме национальной команды РК по виду спорта или своего спортивного клуба;

уважительно относятся к работе представителей масс-медиа, освещающих спортивное мероприятие;

выступают в качестве примера для подражания другим спортсменам;

соблюдают положение (регламент) спортивных соревнований.

Спортсменами, тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями не допускаются:

разглашение информации, имеющей отношение к учебно-тренировочному процессу;

использование нецензурной брани, ненормативной лексики и оскорбительных жестов во время или после спортивного мероприятия;

действие или поведение, беспричинно нарушающее или являющееся вмешательством в ход спортивных соревнований или учебно-тренировочных сборов, либо негативно влияющее на репутацию или имидж РК;

угрозы какому-либо лицу перед, во время или после проведения спортивного мероприятия в письменной или устной форме, включая язык жестов и мимику;

открытая демонстрация своих религиозных убеждений в команде и принуждение других лиц к участию в деятельности религиозных объединений, занятиях миссионерской деятельностью.

Личные тренеры, тренеры-преподаватели обеспечивают знание спортсменами Государственного гимна РК.

Указывается, что руководители физкультурно-спортивных организаций обеспечивают размещение текста Спортивной этики в физкультурно-спортивных организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях на видном месте.

Предусматривается, что физкультурно-спортивная организация в день заключения трудового договора и договора о спортивной деятельности с тренером, тренером-преподавателем, судьей, а также в день зачисления спортсмена в физкультурно-спортивную организацию ознакомляет их в письменной форме с текстом Спортивной этики.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.