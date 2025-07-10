Какие болезни добавят в перечень социально значимых, что лечат за счет государства
Поправка вносится в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг". Новеллы приняты Мажилисом, одобрены Сенатом и отправлены на подпись главе государства.
Напомним, что Минздрав утверждает перечень социально значимых заболеваний. Сейчас в этот перечень, согласно ныне действующему приказу министра здравоохранения РК от 23 сентября 2020 года (приложение 1), входят:
- туберкулез,
- ВИЧ-инфекция,
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени,
- злокачественные новообразования,
- сахарный диабет,
- психические, поведенческие расстройства (заболевания)
- детский церебральный паралич
- острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев,
- ревматизм,
- системные поражения соединительной ткани,
- дегенеративные болезни нервной системы,
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы,
- орфанные заболевания.
Всего 13 позиций. Но на самом деле болезней больше, поскольку каждая позиция включает несколько заболеваний одного вида согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра).
Так, разновидностей сахарного диабета не две (I и II типы), а пять (от Е-10 до Е-14 согласно классификации МКБ-10), и все они включены в перечень. А например, орфанных заболеваний в списке – аж 56. И с каждым разом их становится больше.
Как известно, эпитет "орфанные" применяется по отношению к редким и малоисследованным заболеваниям. Люди, страдающие ими, чувствуют себя неизлечимо больными, притом изгоями, поскольку их несчастье ни на что не похоже. Отсюда и термин, происходящий от слова orphan, что значило в древнегреческом "сирота, потерянный".
Так вот, периодически обновляя список, Минздрав может включать в него новые позиции и исключать старые. Однако поправки меняют этот порядок. Минздрав будет, как и ранее, утверждать перечень социально значимых заболеваний, однако некоторые из таковых будут прямо внесены в список законом, и их вычеркнуть нельзя.
А именно, в пункт 3 статьи 196 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", регламентирующей гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), вносится дополнение следующего содержания:
"Перечень социально значимых заболеваний, включающий в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года, утверждается уполномоченным государственным органом."
Как видим, по сравнению с действующим перечнем предлагаются две новые позиции: инсульты в течение одного года и эпилепсия. При этом Минздрав, разумеется, может включить в список и другие болезни. Тот же самый сахарный диабет.
Для тех людей, которые страдают данными заболеваниями (перенесли инсульт, например), включение их в перечень влечет важные последствия. Поскольку профилактика, диагностика и лечение социально значимых заболеваний входят в состав ГОБМП, т.е. для пациентов бесплатны.
Это в любом случае касается специализированной медпомощи в амбулаторных и стационарзамещающих условиях, а в некоторых определенных уже другим перечнем случаях – и в стационарных условиях.