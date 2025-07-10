Какие болезни добавят в перечень социально значимых, что лечат за счет государства

В Казахстане изменится перечень социально значимых заболеваний. Помимо уже внесенных в список, в него также войдут как минимум еще два: инсульты в течение одного года и эпилепсия. Это важно, ведь оказание медпомощи при таких заболеваниях обеспечивается за счет государства, пишет Zakon.kz.

Поправка вносится в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг". Новеллы приняты Мажилисом, одобрены Сенатом и отправлены на подпись главе государства.

Напомним, что Минздрав утверждает перечень социально значимых заболеваний. Сейчас в этот перечень, согласно ныне действующему приказу министра здравоохранения РК от 23 сентября 2020 года (приложение 1), входят:

туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические, поведенческие расстройства (заболевания) детский церебральный паралич острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, ревматизм, системные поражения соединительной ткани, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные заболевания.

Всего 13 позиций. Но на самом деле болезней больше, поскольку каждая позиция включает несколько заболеваний одного вида согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра).

Так, разновидностей сахарного диабета не две (I и II типы), а пять (от Е-10 до Е-14 согласно классификации МКБ-10), и все они включены в перечень. А например, орфанных заболеваний в списке – аж 56. И с каждым разом их становится больше.

Как известно, эпитет "орфанные" применяется по отношению к редким и малоисследованным заболеваниям. Люди, страдающие ими, чувствуют себя неизлечимо больными, притом изгоями, поскольку их несчастье ни на что не похоже. Отсюда и термин, происходящий от слова orphan, что значило в древнегреческом "сирота, потерянный".

Так вот, периодически обновляя список, Минздрав может включать в него новые позиции и исключать старые. Однако поправки меняют этот порядок. Минздрав будет, как и ранее, утверждать перечень социально значимых заболеваний, однако некоторые из таковых будут прямо внесены в список законом, и их вычеркнуть нельзя.

А именно, в пункт 3 статьи 196 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", регламентирующей гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), вносится дополнение следующего содержания:

"Перечень социально значимых заболеваний, включающий в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года, утверждается уполномоченным государственным органом."

Как видим, по сравнению с действующим перечнем предлагаются две новые позиции: инсульты в течение одного года и эпилепсия. При этом Минздрав, разумеется, может включить в список и другие болезни. Тот же самый сахарный диабет.

Для тех людей, которые страдают данными заболеваниями (перенесли инсульт, например), включение их в перечень влечет важные последствия. Поскольку профилактика, диагностика и лечение социально значимых заболеваний входят в состав ГОБМП, т.е. для пациентов бесплатны.

Это в любом случае касается специализированной медпомощи в амбулаторных и стационарзамещающих условиях, а в некоторых определенных уже другим перечнем случаях – и в стационарных условиях.