Правила возмещения бесплатной юридической помощи планируют изменить

Министерство юстиции разработало проект изменений в Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает исключение одновременного участия адвоката по назначению при наличии адвоката либо юридического консультанта по договору.

Кроме того, уточняется компетенция коллегий адвокатов по распределению дел по ГГЮП.

По тексту документа слова "юридической помощи" заменяются словами "квалифицированной юридической помощи". Таким образом, правила приводят в соответствие с новой Конституцией. Согласно пункту 3 статьи 12 Конституции, принятой на республиканском референдуме от 15 марта 2026 года, в Республике Казахстан признается право на получение квалифицированной юридической помощи в соответствии с законом.

Поправки направлены на повышение прозрачности расходования бюджетных средств, усиление контроля за обоснованностью выплат и совершенствование системы оказания гарантированной государством юридической помощи, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 июня.