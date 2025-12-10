#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Право

Расширена территория СЭЗ "Морпорт Актау"

Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 10:23 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 5 декабря 2025 года внесены изменения в Положение о специальной экономической зоне "Морпорт Актау", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что специальная экономическая зона "Морпорт Актау" расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области согласно прилагаемому плану.

Территория СЭЗ составляет 9814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК.

Ранее территория составляла 4407,503 гектара.

Также обновлен план территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау"

территория СЭЗ "Морпорт Актау", фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 10:23

Фото: скриншот документа

В частности, в состав территории СЭЗ входят:

  • Портовая зона – 656,3543 гектара.
  • Индустриальная зона – 7428,1487 гектара.
  • Логистическая зона – 1730 гектар.

Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:

  • Общий объем инвестиций – 1320 млрд тенге (было 980 млрд тенге).
  • Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1600 млрд тенге.
  • Количество участников (компаний) – 180 единиц (было 150).
  • Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 7900 человек (было 5800 человек).
  • Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что расширена деятельность СЭЗ "Морпорт Актау".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правительство увеличило территорию СЭЗ "Морпорт Актау"
09:12, 11 июля 2025
Правительство увеличило территорию СЭЗ "Морпорт Актау"
Правительство расширило территорию СЭЗ "TURAN"
08:40, 03 апреля 2025
Правительство расширило территорию СЭЗ "TURAN"
Территорию СЭЗ "Qyzyljar" расширили из-за нового производства
09:38, 13 июня 2025
Территорию СЭЗ "Qyzyljar" расширили из-за нового производства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: