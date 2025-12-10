Расширена территория СЭЗ "Морпорт Актау"

Постановлением правительства от 5 декабря 2025 года внесены изменения в Положение о специальной экономической зоне "Морпорт Актау", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что специальная экономическая зона "Морпорт Актау" расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области согласно прилагаемому плану.

Территория СЭЗ составляет 9814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК.

Ранее территория составляла 4407,503 гектара.

Также обновлен план территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау"

Фото: скриншот документа

В частности, в состав территории СЭЗ входят:

Портовая зона – 656,3543 гектара.

Индустриальная зона – 7428,1487 гектара.

Логистическая зона – 1730 гектар.

Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:

Общий объем инвестиций – 1320 млрд тенге (было 980 млрд тенге).

Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1600 млрд тенге.

Количество участников (компаний) – 180 единиц (было 150).

Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 7900 человек (было 5800 человек).

Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).

Постановление вводится в действие со дня подписания.

