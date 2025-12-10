Расширена территория СЭЗ "Морпорт Актау"
Так, говорится, что специальная экономическая зона "Морпорт Актау" расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области согласно прилагаемому плану.
Территория СЭЗ составляет 9814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК.
Ранее территория составляла 4407,503 гектара.
Также обновлен план территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау"
Фото: скриншот документа
В частности, в состав территории СЭЗ входят:
- Портовая зона – 656,3543 гектара.
- Индустриальная зона – 7428,1487 гектара.
- Логистическая зона – 1730 гектар.
Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:
- Общий объем инвестиций – 1320 млрд тенге (было 980 млрд тенге).
- Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1600 млрд тенге.
- Количество участников (компаний) – 180 единиц (было 150).
- Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 7900 человек (было 5800 человек).
- Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).
Постановление вводится в действие со дня подписания.
