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Право

Норму АППК привели в соответствие с Конституцией

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 11:52 Фото: Zakon.kz
В Казахстане норму Административного процедурно-процессуального кодекса привели в соответствие с Конституцией по постановлению Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Конституционный cуд в своем нормативном постановлении от 6 октября 2023 года указал, что несогласованность статей Административного процедурно-процессуального кодекса по определению сроков изготовления решения суда в окончательной форме и сроков, установленных для подачи апелляционной жалобы и апелляционного ходатайства прокурора по некоторым категориям дел, не способствует достижению целей административного судопроизводства, так как оглашение резолютивной части решения в зале судебного заседания и разъяснение председательствующим правовых оснований и последствий его принятия являются недостаточными с точки зрения использования участниками административного процесса предусмотренных законом инструментов для обжалования принятого судебного решения.

Как отметил Конституционный cуд, по указанным в части четвертой статьи 168 АППК категориям административных дел под днем вынесения решения следует понимать дату вынесения судебного решения в окончательной форме, как это установлено по всем другим административным делам.

Теперь часть четвертая статьи 168 АППК изложена в новой редакции в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Ранее мы рассказали, что после решения Конституционного суда военнослужащим вернули гарантированные законом выплаты.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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