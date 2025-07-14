Норму АППК привели в соответствие с Конституцией

В Казахстане норму Административного процедурно-процессуального кодекса привели в соответствие с Конституцией по постановлению Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Конституционный cуд в своем нормативном постановлении от 6 октября 2023 года указал, что несогласованность статей Административного процедурно-процессуального кодекса по определению сроков изготовления решения суда в окончательной форме и сроков, установленных для подачи апелляционной жалобы и апелляционного ходатайства прокурора по некоторым категориям дел, не способствует достижению целей административного судопроизводства, так как оглашение резолютивной части решения в зале судебного заседания и разъяснение председательствующим правовых оснований и последствий его принятия являются недостаточными с точки зрения использования участниками административного процесса предусмотренных законом инструментов для обжалования принятого судебного решения.

Как отметил Конституционный cуд, по указанным в части четвертой статьи 168 АППК категориям административных дел под днем вынесения решения следует понимать дату вынесения судебного решения в окончательной форме, как это установлено по всем другим административным делам.

Теперь часть четвертая статьи 168 АППК изложена в новой редакции в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

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