Конституционный суд отказал в рассмотрении нормы АППК на соответствие Конституции

Конституционный суд отказал в принятии к конституционному производству обращения о рассмотрении на соответствие Конституции части первой статьи 136 АППК, сообщает Zakon.kz.

В указанной норме говорится, что иски об оспаривании, о принуждении подаются в суд в течение месяца со дня вручения решения органа, рассматривающего жалобу по результатам рассмотрения жалобы.

В случае, если законом не предусмотрен досудебный порядок или отсутствует орган, рассматривающий жалобу, иск подается в течение одного месяца со дня вручения административного акта или с момента доведения до сведения в порядке, установленном Кодексом и законодательством РК.

Суть дела

Заявитель считает, что указанная норма ограничивает срок защиты собственником права, приобретенного им на основании административного акта уполномоченного органа, и является дискриминационной, по ее мнению, в отношении такого собственника по сравнению с лицами, чьи права возникли на основании гражданско-правовых сделок, что приводит к нарушению положений пунктов 1 и 2 статьи 14 Конституции.

Кроме того, заявитель считает, что срок защиты права должен определяться не сроком отмены административного акта, а сроком судебной защиты самого права, вытекающего из этого административного акта, что согласуется с требованиями Конституции: срок судебной защиты права собственности бессрочен или определен, как в данном случае, сроком землепользования (49 лет); лишение этого права должно производиться исключительно в судебном порядке.

Что установил Конституционный суд

В нормативном постановлении указывается, что установление сроков подачи иска в суд является одной из составляющих механизма судебной защиты гражданами своих прав, направленной на упорядочение обращений граждан и нацеленной на обеспечение конституционного права каждого на судебную защиту, что не препятствует гражданам реализовать данное право.

Также говорится, что Конституция не определяет порядка реализации этого конституционного права.

В связи с чем заявителю было отказано в принятии к конституционному производству обращения о рассмотрении на соответствие Конституции РК.