После решения КС военнослужащим вернули гарантированные законом выплаты

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министерство обороны Казахстана внесло изменения в приказ о выплатах денежного довольствия военнослужащим, приведя его в соответствие с Конституцией и законом "О воинской службе и статусе военнослужащих", сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Конституционного суда. "С 19 мая вступили в действие поправки, внесенные в приказ МО РК от 2 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил Республики Казахстан". В числе поправок есть нормы, направленные на приведение приказа в соответствие с законом "О воинской службе и статусе военнослужащих", – говорится в сообщении. Отмечается, что ранее Конституционный суд признал неконституционными положения пунктов 26 и 30 Правил выплаты денежного довольствия, утвержденных приказом министра обороны. "Ведомственный приказ, несмотря на положения закона, ограничил выплаты денежного довольствия военнослужащим в периоды прохождения ими воинской службы не на воинских должностях. Конституционный суд указал, что установление такого ограничения на уровне приказа министерства не соответствует Конституции, закрепляющей право на вознаграждение за труд, гарантии минимального размера заработной платы, пенсии, социального обеспечения по законным основаниям, а также положение об ограничении прав только законами. Согласно статье 74 Конституции законы и иные правовые акты, их отдельные положения, признанные неконституционными, отменяются и не подлежат применению", – подчеркнули в КС. В этой связи Министерством обороны приняты дополнительные меры по приведению ведомственного приказа в соответствие с действующим законом. Ранее сообщалось, что разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы.



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