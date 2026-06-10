Минобороны утвердило правила определения классной квалификации военнослужащим

Министр обороны приказом от 29 мая 2026 года утвердил Правила определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Определение классной квалификации включает присвоение, подтверждение, сохранение и снижение классной квалификации военнослужащим ВС РК.

Классная квалификация является показателем, характеризующим достигнутый индивидуальный уровень военнослужащего в соответствии с занимаемой воинской должностью и определяется по результатам итоговой проверки за учебный год (итоговой аттестации обучающихся в военных учебных заведениях).

Определение классной квалификации производится в целях стимулирования развития профессионального мастерства каждого военнослужащего ВС РК/

В ВС РК присваиваются следующие классные квалификации:

военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту, офицерам по призыву:

"специалист 3 класса";

"специалист 2 класса";

"специалист 1 класса";

"специалист 1 класса – наставник (мастер)";

курсантам, кадетам военных учебных заведений и военнослужащим срочной службы – "специалист 3 класса".

Присвоение, подтверждение, сохранение и снижение классных квалификаций "специалист 3 класса", "специалист 2 класса", "специалист 1 класса", "специалист 1 класса – наставник (мастер)" осуществляется:

первым заместителем vинистра обороны – начальником Генерального штаба ВС РК – заместителям министра обороны и начальника Генерального штаба, военнослужащим структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба (ГШ), главнокомандующим видами, командующим Силами специальных операций ВС РК и Десантно-штурмовыми войсками ВС РК, командиру войсковой части 14776, начальникам структурных подразделений ВС РК, начальнику Национального университета обороны Республики Казахстан, командирам (начальникам) воинских частей (учреждений) подчиненным структурным подразделениям МО и ГШ;

заместителем vинистра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны, начальниками главных управлений (управлений), главнокомандующими видами, командующими войсками региональных командований и родами войск, начальниками департаментов по делам обороны, центров, военных учебных заведений, командирами (начальниками) воинских частей (учреждений) – подчиненным военнослужащим.

Для определения классной квалификации заместителям министра обороны и начальника Генерального штаба, начальникам структурных подразделений МО, ГШ и ВС РК, главнокомандующим видами, командующим Силами специальных операций ВС РК и Десантно-штурмовыми войсками ВС РК, командиру войсковой части 14776, начальнику Национального университета обороны Республики Казахстан назначается Высшая квалификационная комиссия. Подготовка и представление материалов о присвоении классной квалификации на заседание Высшей квалификационной комиссии осуществляется Департаментом боевой подготовки ГШ ВС РК.

Для определения классной квалификации остальным военнослужащим ВС РК назначается квалификационная комиссия.

Присвоение классной квалификации военнослужащим производится в следующей последовательности: "специалист 3 класса", "специалист 2 класса", "специалист 1 класса", "специалист 1 класса – наставник (мастер)".

Присвоение классной квалификации производится по результатам итоговой проверки (контрольных занятий, итоговой аттестации обучающихся в военных учебных заведениях):

"специалист 3 класса" – присваивается на весь период прохождения воинской службы;

"специалист 2 класса" – через один учебный год, после очередного присвоения;

"специалист 1 класса" – через два учебных года, после очередного присвоения;

"специалист 1 класса – наставник (мастер)" – через три учебных года, после очередного присвоения.

Военнослужащим, которым классная квалификация определена в соответствии с пунктом 13 при определении последующей классной квалификации, текущий год считать полным учебным годом.

Дополнительно для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на кораблях (судах) или на должностях командования соединения (части) Военно-морских сил ВС РК (командир, начальник штаба, заместитель командира по боевой подготовке), определение классной квалификации производится:

для командования соединения (части) после получения допуска на самостоятельное управление соединением (частью) и кораблем (судном) всех проектов, находящихся в составе соединения (части);

для командиров кораблей (судов) и старших помощников (помощников) командира после получения допуска на самостоятельное управление кораблем (судном);

для командиров боевых частей (групп), старшин кораблей (судов), старшин команд, старшин отделений после получения допусков по самостоятельному управлению подразделением;

для боцманов и техников после получения допусков на самостоятельное обслуживание своего заведования и исполнения должности.

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Приказ вводится в действие с 20 июня 2026 года.