Промежуточную проверку физподготовки сотрудников МЧС будут проводить в Казахстане
Правила дополнены новой нормой:
Для определения уровня физической подготовки по решению министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан или лица, исполняющего его обязанности, проводится промежуточная проверка профессиональной физической подготовки сотрудников и военнослужащих.
При этом дата проведения промежуточной проверки профессиональной физической подготовки оговаривается в самом приказе.
Порядок выполнения, приема, оценки нормативов и освобождения от проверки определяется в аналогичном порядке, предусмотренном в пунктах 28, 29, 30, 31, 32 и 33 настоящих Правил.
В частности, в данных нормах говорится следующее.
От проверки профессиональной физической подготовки сотрудники и военнослужащие освобождаются по следующим уважительным причинам:
- нахождение на дежурстве (наряд), в отпуске, командировке, отсутствие на службе по болезни;
- участие в работе оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожаров, паводков, стихийных и техногенных бедствий);
- выполнение заданий (документов) особой важности и сложности со сжатыми сроками исполнения;
- прохождение медицинского осмотра (освидетельствование) и (или) также нахождение на приеме у врача.
Сотрудники и военнослужащие, не принимавшие участие в проверке профессиональной физической подготовки по уважительным причинам, проходят проверку профессиональной физической подготовки по выходу на службу в течение месяца.
При этом сотрудники и военнослужащие, имеющие освобождение от физической нагрузки на основании медицинских справок, выдаваемых медицинскими учреждениями, проверку профессиональной физической подготовки проходят в течение месяца со дня окончания срока действия медицинских справок.
Прием нормативов при проверке по профессиональной физической подготовке у сотрудников и военнослужащих осуществляется с участием кадровой службы.
При выполнении нормативов с учетом специфики выполняемых задач сотрудники и военнослужащие делятся на категории сотрудников и военнослужащих по профессиональной физической подготовке.
При выполнении нормативов сотрудники и военнослужащие выполняют их в следующем порядке:
мужчины:
- бег на дистанцию 60 или 100 метров или челночный бег;
- бег на дистанцию 1000 метров;
- комплексное силовое упражнение или подтягивание;
- подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа или подъем по установленной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.
женщины:
- бег на дистанцию 60 или 100 метров или челночный бег;
- бег на дистанцию 1000 метров;
- комплексное силовое упражнение;
- закрепление спасательной веревки за конструкцию одним из четырех способов вязки.
Индивидуальная оценка сотрудников и военнослужащих по профессиональной физической подготовке выставляется в следующем порядке:
- "отлично" – если все оценки "отлично", либо две оценки "отлично" и одна "хорошо";
- "хорошо" – одна оценка "отлично" и две оценки "хорошо", либо одна оценка "отлично", вторая "хорошо" и третья "удовлетворительно", либо две оценки "отлично" и одна "удовлетворительно", либо одна оценка "отлично" и две оценки "удовлетворительно", либо две оценки "хорошо" и одна оценка "удовлетворительно", либо все оценки "хорошо";
- "удовлетворительно" – если одна оценка "хорошо" и две оценки "удовлетворительно", либо все оценки "удовлетворительно";
- "неудовлетворительно" – если по одному из нормативов получена оценка "неудовлетворительно".
Оценка по пожарно-спасательной подготовке выставляется отдельно, с записью в ведомость сдачи нормативов по профессиональной физической подготовке.
В случае, если по одному из нормативов сотрудник или военнослужащий получит оценку "неудовлетворительно", то, несмотря на полученные оценки по остальным нормативам, сотрудник или военнослужащий считается не сдавшим установленные нормативы, а также ДУ проводится служебное расследование.
Ведомость сдачи нормативов по профессиональной физической подготовке оформляется по форме, с которой сотрудники и военнослужащие должны ознакомиться под роспись.
Также поправками обновлены категории сотрудников и военнослужащих по профессиональной физической подготовке.
Сотрудники и военнослужащие категории "А":
- Департаменты по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (МЧС):
- сотрудники подразделений по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, за исключением водителя-сотрудника;
- Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям ДЧС МЧС (далее – У(О)ЧС):
все сотрудники, за исключением старшего инструктора по вождению пожарного автомобиля, старшего водителя-сотрудника пожарных автомобилей, водителя-сотрудника пожарных автомобилей, старшего мастера связи, радиотелефониста, начальника базы газодымозащитной службы, старшего мастера газодымозащитной службы, врачей, фельдшеров, а также сотрудников подразделений кадровой работы;
- все сотрудники и военнослужащие организации образования МЧС;
- все военнослужащие воинских частей гражданской обороны.
Сотрудники и военнослужащие категории "Б":
- все сотрудники и военнослужащие аппарата и ведомств МЧС;
- ДЧС МЧС:
все сотрудники и военнослужащие, за исключением сотрудников, перечисленных в подпункте 1) пункта 1 настоящего приложения;
- У(О)ЧС:
старший инструктор по вождению пожарного автомобиля, старший водитель-сотрудник пожарных автомобилей, водитель-сотрудник пожарных автомобилей, старший мастер связи, радиотелефонист, начальник базы газодымозащитной службы, старший мастер газодымозащитной службы, врач, фельдшер, а также сотрудники подразделений кадровой работы.
Приказ вводится в действие с 24 июня.