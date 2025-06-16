Промежуточную проверку физподготовки сотрудников МЧС будут проводить в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 27 мая 2025 года внес изменения в Правила организации профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новой нормой:

Для определения уровня физической подготовки по решению министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан или лица, исполняющего его обязанности, проводится промежуточная проверка профессиональной физической подготовки сотрудников и военнослужащих.

При этом дата проведения промежуточной проверки профессиональной физической подготовки оговаривается в самом приказе.

Порядок выполнения, приема, оценки нормативов и освобождения от проверки определяется в аналогичном порядке, предусмотренном в пунктах 28, 29, 30, 31, 32 и 33 настоящих Правил.

В частности, в данных нормах говорится следующее.

От проверки профессиональной физической подготовки сотрудники и военнослужащие освобождаются по следующим уважительным причинам:

нахождение на дежурстве (наряд), в отпуске, командировке, отсутствие на службе по болезни;

участие в работе оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожаров, паводков, стихийных и техногенных бедствий);

выполнение заданий (документов) особой важности и сложности со сжатыми сроками исполнения;

прохождение медицинского осмотра (освидетельствование) и (или) также нахождение на приеме у врача.

Сотрудники и военнослужащие, не принимавшие участие в проверке профессиональной физической подготовки по уважительным причинам, проходят проверку профессиональной физической подготовки по выходу на службу в течение месяца.

При этом сотрудники и военнослужащие, имеющие освобождение от физической нагрузки на основании медицинских справок, выдаваемых медицинскими учреждениями, проверку профессиональной физической подготовки проходят в течение месяца со дня окончания срока действия медицинских справок.

Прием нормативов при проверке по профессиональной физической подготовке у сотрудников и военнослужащих осуществляется с участием кадровой службы.

При выполнении нормативов с учетом специфики выполняемых задач сотрудники и военнослужащие делятся на категории сотрудников и военнослужащих по профессиональной физической подготовке.

При выполнении нормативов сотрудники и военнослужащие выполняют их в следующем порядке:

мужчины:

бег на дистанцию 60 или 100 метров или челночный бег;

бег на дистанцию 1000 метров;

комплексное силовое упражнение или подтягивание;

подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа или подъем по установленной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.

женщины:

бег на дистанцию 60 или 100 метров или челночный бег;

бег на дистанцию 1000 метров;

комплексное силовое упражнение;

закрепление спасательной веревки за конструкцию одним из четырех способов вязки.

Индивидуальная оценка сотрудников и военнослужащих по профессиональной физической подготовке выставляется в следующем порядке:

"отлично" – если все оценки "отлично", либо две оценки "отлично" и одна "хорошо";

"хорошо" – одна оценка "отлично" и две оценки "хорошо", либо одна оценка "отлично", вторая "хорошо" и третья "удовлетворительно", либо две оценки "отлично" и одна "удовлетворительно", либо одна оценка "отлично" и две оценки "удовлетворительно", либо две оценки "хорошо" и одна оценка "удовлетворительно", либо все оценки "хорошо";

"удовлетворительно" – если одна оценка "хорошо" и две оценки "удовлетворительно", либо все оценки "удовлетворительно";

"неудовлетворительно" – если по одному из нормативов получена оценка "неудовлетворительно".

Оценка по пожарно-спасательной подготовке выставляется отдельно, с записью в ведомость сдачи нормативов по профессиональной физической подготовке.

В случае, если по одному из нормативов сотрудник или военнослужащий получит оценку "неудовлетворительно", то, несмотря на полученные оценки по остальным нормативам, сотрудник или военнослужащий считается не сдавшим установленные нормативы, а также ДУ проводится служебное расследование.

Ведомость сдачи нормативов по профессиональной физической подготовке оформляется по форме, с которой сотрудники и военнослужащие должны ознакомиться под роспись.

Также поправками обновлены категории сотрудников и военнослужащих по профессиональной физической подготовке.

Сотрудники и военнослужащие категории "А":

Департаменты по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (МЧС):

сотрудники подразделений по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, за исключением водителя-сотрудника;

Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям ДЧС МЧС (далее – У(О)ЧС):

все сотрудники, за исключением старшего инструктора по вождению пожарного автомобиля, старшего водителя-сотрудника пожарных автомобилей, водителя-сотрудника пожарных автомобилей, старшего мастера связи, радиотелефониста, начальника базы газодымозащитной службы, старшего мастера газодымозащитной службы, врачей, фельдшеров, а также сотрудников подразделений кадровой работы;

все сотрудники и военнослужащие организации образования МЧС;

все военнослужащие воинских частей гражданской обороны.

Сотрудники и военнослужащие категории "Б":

все сотрудники и военнослужащие аппарата и ведомств МЧС;

ДЧС МЧС:

все сотрудники и военнослужащие, за исключением сотрудников, перечисленных в подпункте 1) пункта 1 настоящего приложения;

У(О)ЧС:

старший инструктор по вождению пожарного автомобиля, старший водитель-сотрудник пожарных автомобилей, водитель-сотрудник пожарных автомобилей, старший мастер связи, радиотелефонист, начальник базы газодымозащитной службы, старший мастер газодымозащитной службы, врач, фельдшер, а также сотрудники подразделений кадровой работы.

Приказ вводится в действие с 24 июня.