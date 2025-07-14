Министерству туризма и спорта добавили новые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 9 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: разрабатывает и утверждает правила определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разрабатывает и утверждает правила определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;

обеспечивает публикацию результатов мониторинга, установленного статьей 40 Бюджетного кодекса РК;

проводит цифровую трансформацию;

утверждает типовые нормы и нормативы по труду организаций в регулируемых сферах деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке;

утверждает правила и условия проведения аттестации гражданских служащих в регулируемых сферах деятельности;

разрабатывает и утверждает реестр должностей гражданских служащих в регулируемых сферах деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;

вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в регулируемых сферах деятельности, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;

заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;

обеспечивает соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационные планы;

проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

предоставляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организовывает и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в регулируемых сферах деятельности;

организовывает и обеспечивает деятельность специальных формирований в регулируемых сферах деятельности для выполнения задач в интересах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;

осуществляет противодействие теневой экономике в регулируемых сферах деятельности. Вместе с тем ряд функций изложены в новой редакции: разрабатывает и утверждает правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

утверждает правила предоставления туристских услуг, за исключением правил предоставления туристских услуг по перевозке туристов, утверждаемых местными представительными органами;

согласовывает с местным исполнительным органам области, города республиканского значения, столицы, города областного значения с особым статусом в соответствии с законом перечень санитарно-гигиенических узлов, по которым возмещается часть затрат при их содержании. Постановление вводится в действие со дня подписания. Ранее мы рассказали, что новые функции появились у Министерства транспорта.

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