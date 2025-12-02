Министерству туризма и спорта уточнили функции

Постановлением правительства от 29 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Министерства.

Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в республиканский бюджет, если иное не установлено законодательством РК.

Вместе с тем положение дополнено новой функцией министерства:

утверждает распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области физической культуры и спорта, с учетом предложений заинтересованных организаций.

С 19 января 2026 года исключаются следующие функции:

осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства РК о туристской деятельности;

субсидирует затраты туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;

возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.