Право

Министерству туризма и спорта уточнили функции

Министерство экологии и природных ресурсов РК, МЭПР РК, Министерство туризма и спорта РК, МТС РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 29 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Министерства.

Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в республиканский бюджет, если иное не установлено законодательством РК. 

Вместе с тем положение дополнено новой функцией министерства:

  • утверждает распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области физической культуры и спорта, с учетом предложений заинтересованных организаций. 

С 19 января 2026 года исключаются следующие функции:

  • осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства РК о туристской деятельности;
  • субсидирует затраты туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;
  • возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
