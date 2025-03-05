Министерству торговли и интеграции добавили новые функции

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства РК от 28 февраля 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: разработка и утверждение перечня социально значимых биржевых товаров, внесение в него изменения и дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

определение порядка включения товаров в перечень биржевых товаров ( вводится в действие со 2 марта 2025 года. – Авт.);

– Авт.); установление максимальных размеров вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров;

проведение анализа и мониторинга деятельности товарных бирж;

разработка и утверждение правил проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках;

разработка и утверждение правил формирования и использования резервного и гарантийного фондов. В новой редакции изложен ряд функций: разработка и утверждение перечня биржевых товаров, внесение в него изменения и дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности товарных бирж, клиринговых центров товарных бирж, брокеров, дилеров;

разработка и утверждение квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, брокеров и клиринговых центров товарных бирж. Постановление вводится в действие с 1 июля 2025 года. Ранее мы рассказали, что новые полномочия получил Минфин Казахстана.

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