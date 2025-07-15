Механизм распределения государственного соцзаказа для НПО хотят пересмотреть в Казахстане

Разработант консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного социального заказа, грантов и премий для неправительственных организаций», сообщает Zakon.kz.

В документе указывается на недостаточную дифференциацию требований к проектам и значительные региональные диспропорции в государственном финансировании неправительственных организаций (НПО), что приводит к ограничению доступа сельских и вновь зарегистрированных НПО к социальным проектам, что нарушает принцип равного доступа к финансированию и затрудняет институциональное развитие сектора в целом.

Также отмечается неравномерность и несбалансированность сфер государственного социального заказа (ГСЗ).

Существующий перечень сфер реализации ГСЗ, предоставления государственных грантов и присуждения премий для НПО содержит значительные структурные и институциональные дисбалансы.

Это приводит к:

непропорциональному распределению бюджетных средств в пользу широких сфер;

неравным условиям конкуренции: в одних сферах наблюдается высокая конкуренция, в других – ее дефицит;

формированию институциональных искажений, когда многие НПО регистрируют универсальные уставы и участвуют во всех конкурсах без реальной специализации;

снижению качества предоставляемых услуг и ограничению развития в отдельных сферах;

недостаточному развитию узких, но социально значимых направлений.

Равномерное распределение финансирования премий для НПО между сферами не учитывает существенные различия в уровне конкуренции, что приводит к неравным условиям доступа и снижает общую эффективность конкурсного процесса.

Для решения указанных и ряда других предблем предлагается определить дифференцированный подход c обновлением критериев отбора потенциальных поставщиков.

В рамках государственного социального заказа предлагается разработать шкалу зрелости НПО, в соответствии с которой более зрелые и устойчивые НПО могут претендовать на "большие проекты", а вновь зарегистрированные, сельские и менее опытные НПО могут претендовать на "малые" проекты.

Также планируется:

Пересмотреть сферы реализации ГСЗ, грантов и премий для НПО.

Внедрение системы учета результатов оценки эффективности реализации проектов ГСЗ и государственных грантов в процесс конкурсного отбора грантополучателей и поставщиков в рамках ГСЗ.

Внедрение проектной нагрузки. По аналогии с другими открытыми конкурсами предлагается введение механизма ограничения числа проектов, которые может реализовывать одна НПО, в зависимости от ее ресурсов и опыта.

Разработать методику расчета стоимости услуг при формировании ГСЗ.

Пересмотр подходов к присуждению премий для НПО: внедрение механизма равномерного распределения премий между всеми победителями.

С учетом вышеуказанных предложений будет разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного социального заказа, грантов и премий для неправительственных организаций", а также разработаны и утверждены необходимые подзаконных нормативно-правовые акты в рамках принятого закона

Как считают в министерстве культуры и информации, внедрение предлагаемых подходов к совершенствованию ГСЗ способствует формированию устойчивого и профессионального гражданского сектора, способного эффективно решать актуальные социальные задачи.

Кроме того, создание условий для дифференцированного участия НПО различного уровня зрелости, развитие механизмов прозрачного конкурсного отбора и справедливого распределения ресурсов сформирует здоровую конкуренцию и равный доступ к государственным возможностям.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 августа.

Всего в стране зарегистрировано более 23 тысяч НПО, из них действующих более 18 тысяч. Из них ежегодно в рамках механизмов финансирования НПО участвует всего около 900 НПО.

Государственный социальный заказ реализуется более 20 лет и характеризуется расширением отраслевого принципа (более 400 администраторов бюджетных программ) и увеличением количества НПО, участвующих в его реализации (ежегодно более 1000 НПО).

Проектный портфель составляет ежегодно более двух тысяч социальных проектов по различным направлениям. Среди них, проекты по защите прав социально уязвимых слоев населения, борьбе с насилием против женщин и детей, социальной реабилитации лиц с инвалидностью.