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Право

Платные услуги госархивов: обновлены правила

услуги госархивов, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 16:27 Фото: akorda.kz
Министр культуры и информации приказом от 10 июля 2025 года утвердил Правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными архивами, использования ими денег от реализации товаров, остающихся в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

Государственные архивы осуществляют платные виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг) с заключением договора об осуществлении платных услуг в рамках гражданского законодательства.

К платным видам деятельности по реализации товаров государственными архивами, относятся:

  • упорядочение архивных документов;
  • проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц курсов и семинаров по обучению современным основам документирования и управления документацией;
  • реставрация, консервация, переплет архивных дел и документов, изготовление архивных коробок;
  • изготовление страховых копий, восстановление текста архивных документов;
  • копирование архивных документов;
  • перевод по заказам (заявкам) физических и юридических лиц архивных документов в электронную форму, за исключением архивных документов, указанных в пункте 1 статьи 15-1 Закона;
  • организация и проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц документальных выставок;
  • выявление по заказам (заявкам) физических и юридических лиц информации генеалогического и тематического характеров;
  • разработка перечней документов с указанием сроков хранения, номенклатур дел;
  • издание и реализация методической литературы, сборников архивных документов, учебной и других публикаций;
  • депозитарное хранение архивных документов.

Государственные архивы размещают информацию с указанием перечня платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) и прейскурант цен в зданиях государственных архивов на информационном стенде, а также на официальных сайтах акиматов.

Прейскурант цен на товары (работы, услуги), реализуемые государственными архивами утверждается местным исполнительным органом.

Предусматривается, что государственные архивы реализуют товары (работы, услуги) физическим и юридическим лицам на основании заявления в произвольной форме на бумажном носителе или в электронном формате.

Взаимоотношения, в том числе форма оплаты, сроки по реализации товаров (работ, услуг) на платной основе между государственным архивом и физическими или юридическими лицами регулируются гражданско-правовым договором.

Оплата за реализацию товаров (работ, услуг) государственными архивами производится:

  • в безналичной форме путем перечисления денег на контрольный счет наличности платных услуг государственного архива;
  • в наличной форме в кассу государственного архива на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин. 

Деньги, поступающие от осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) используются по следующим направлениям:

  • укрепление материально-технической базы;
  • оплата труда специалистов, привлекаемых для осуществления платных видов деятельности;
  • хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за коммунальные услуги, ремонт оргтехники и компьютеров, текущий ремонт здания, ремонт служебных автомобилей, приобретение предметов и материалов для текущих целей);
  • приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и юридических лиц, аренда помещений;
  • приобретение архивных документов у физических и юридических лиц;
  • издание сборников учебно-методических документов по архивной отрасли, сборников архивных документов, справочников и других публикаций по архивному делу;
  • реставрация, консервация, переплет архивных дел и документов, изготовление архивных картонных коробок;
  • расходы, связанные с участием в научных, отраслевых конкурсах, в том числе государственных закупках. 

Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными архивами, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг) и поправки к ним утратили силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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