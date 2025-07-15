Платные услуги госархивов: обновлены правила
Государственные архивы осуществляют платные виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг) с заключением договора об осуществлении платных услуг в рамках гражданского законодательства.
К платным видам деятельности по реализации товаров государственными архивами, относятся:
- упорядочение архивных документов;
- проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц курсов и семинаров по обучению современным основам документирования и управления документацией;
- реставрация, консервация, переплет архивных дел и документов, изготовление архивных коробок;
- изготовление страховых копий, восстановление текста архивных документов;
- копирование архивных документов;
- перевод по заказам (заявкам) физических и юридических лиц архивных документов в электронную форму, за исключением архивных документов, указанных в пункте 1 статьи 15-1 Закона;
- организация и проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц документальных выставок;
- выявление по заказам (заявкам) физических и юридических лиц информации генеалогического и тематического характеров;
- разработка перечней документов с указанием сроков хранения, номенклатур дел;
- издание и реализация методической литературы, сборников архивных документов, учебной и других публикаций;
- депозитарное хранение архивных документов.
Государственные архивы размещают информацию с указанием перечня платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) и прейскурант цен в зданиях государственных архивов на информационном стенде, а также на официальных сайтах акиматов.
Прейскурант цен на товары (работы, услуги), реализуемые государственными архивами утверждается местным исполнительным органом.
Предусматривается, что государственные архивы реализуют товары (работы, услуги) физическим и юридическим лицам на основании заявления в произвольной форме на бумажном носителе или в электронном формате.
Взаимоотношения, в том числе форма оплаты, сроки по реализации товаров (работ, услуг) на платной основе между государственным архивом и физическими или юридическими лицами регулируются гражданско-правовым договором.
Оплата за реализацию товаров (работ, услуг) государственными архивами производится:
- в безналичной форме путем перечисления денег на контрольный счет наличности платных услуг государственного архива;
- в наличной форме в кассу государственного архива на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
Деньги, поступающие от осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) используются по следующим направлениям:
- укрепление материально-технической базы;
- оплата труда специалистов, привлекаемых для осуществления платных видов деятельности;
- хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за коммунальные услуги, ремонт оргтехники и компьютеров, текущий ремонт здания, ремонт служебных автомобилей, приобретение предметов и материалов для текущих целей);
- приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и юридических лиц, аренда помещений;
- приобретение архивных документов у физических и юридических лиц;
- издание сборников учебно-методических документов по архивной отрасли, сборников архивных документов, справочников и других публикаций по архивному делу;
- реставрация, консервация, переплет архивных дел и документов, изготовление архивных картонных коробок;
- расходы, связанные с участием в научных, отраслевых конкурсах, в том числе государственных закупках.
Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.
При этом ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными архивами, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг) и поправки к ним утратили силу.