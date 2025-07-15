Платные услуги госархивов: обновлены правила

Министр культуры и информации приказом от 10 июля 2025 года утвердил Правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными архивами, использования ими денег от реализации товаров, остающихся в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

Государственные архивы осуществляют платные виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг) с заключением договора об осуществлении платных услуг в рамках гражданского законодательства.

К платным видам деятельности по реализации товаров государственными архивами, относятся:

упорядочение архивных документов;

проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц курсов и семинаров по обучению современным основам документирования и управления документацией;

реставрация, консервация, переплет архивных дел и документов, изготовление архивных коробок;

изготовление страховых копий, восстановление текста архивных документов;

копирование архивных документов;

перевод по заказам (заявкам) физических и юридических лиц архивных документов в электронную форму, за исключением архивных документов, указанных в пункте 1 статьи 15-1 Закона;

организация и проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц документальных выставок;

выявление по заказам (заявкам) физических и юридических лиц информации генеалогического и тематического характеров;

разработка перечней документов с указанием сроков хранения, номенклатур дел;

издание и реализация методической литературы, сборников архивных документов, учебной и других публикаций;

депозитарное хранение архивных документов.

Государственные архивы размещают информацию с указанием перечня платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) и прейскурант цен в зданиях государственных архивов на информационном стенде, а также на официальных сайтах акиматов.

Прейскурант цен на товары (работы, услуги), реализуемые государственными архивами утверждается местным исполнительным органом.

Предусматривается, что государственные архивы реализуют товары (работы, услуги) физическим и юридическим лицам на основании заявления в произвольной форме на бумажном носителе или в электронном формате.

Взаимоотношения, в том числе форма оплаты, сроки по реализации товаров (работ, услуг) на платной основе между государственным архивом и физическими или юридическими лицами регулируются гражданско-правовым договором.

Оплата за реализацию товаров (работ, услуг) государственными архивами производится:

в безналичной форме путем перечисления денег на контрольный счет наличности платных услуг государственного архива;

в наличной форме в кассу государственного архива на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

Деньги, поступающие от осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) используются по следующим направлениям:

укрепление материально-технической базы;

оплата труда специалистов, привлекаемых для осуществления платных видов деятельности;

хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за коммунальные услуги, ремонт оргтехники и компьютеров, текущий ремонт здания, ремонт служебных автомобилей, приобретение предметов и материалов для текущих целей);

приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и юридических лиц, аренда помещений;

приобретение архивных документов у физических и юридических лиц;

издание сборников учебно-методических документов по архивной отрасли, сборников архивных документов, справочников и других публикаций по архивному делу;

реставрация, консервация, переплет архивных дел и документов, изготовление архивных картонных коробок;

расходы, связанные с участием в научных, отраслевых конкурсах, в том числе государственных закупках.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными архивами, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг) и поправки к ним утратили силу.