Обновлены правила оказания платных услуг госбиблиотеками и музеями
К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками относятся:
- изготовление копий со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработку;
- изготовление материалов для граждан с ограниченными возможностями;
- выполнение аналитико-синтетической обработки документов и дополнительной библиографии;
- реставрацию рукописей, ценных книг и документов;
- организацию выездных информационно-выставочных мероприятий;
- образовательные и переводческие услуги;
- экспертизу рукописей и ценных книг;
- предоставление услуг сети Интернет на основании договора с оператором связи;
- электронную доставку документов, поиск и составление тематической информации;
- проведение экскурсионного обслуживания, фото- и видеосъемки;
- реализацию учебно-методической литературы и других пособий, изданных библиотекой.
К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными музеями и музеями-заповедниками относятся:
- изготовление копий со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработку;
- предоставление услуг интернета на основании договора с оператором связи;
- проведение фото- и видеосъемок;
- реализация сувенирной и полиграфической продукции;
- реализация учебно-методических изданий и другой литературы, изданных музеями и музеями-заповедниками;
- обработка материалов музейного фонда или составление информации и справок о музейных предметах и музейных коллекциях, а также предметах и коллекциях, находящихся в частной собственности.
Цены на товары (работы, услуги) государственным библиотекам, государственным музеям и музеям-заповедникам устанавливаются уполномоченным органом в области культуры.
Государственные библиотеки, музеи и музеи-заповедники размещают на информационном стенде, а также на официальных сайтах следующую наглядную информацию на казахском и русском языках:
- данные правила, изложенные в полном объеме (без сокращений);
- перечень предоставляемых видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг);
- прейскурант.
Предусматривается, что расчеты при реализации товаров (работ, услуг) проводятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека клиенту, по безналичному расчету путем перечисления на текущий счет.
При осуществлении платных видов деятельности ведется журнал (в произвольной форме) в котором фиксируются дата реализации товаров (работ, услуг), виды товаров, количество и наименование приложенных документов (при их предоставлении), фамилия, инициалы ответственного должностного лица по реализации товаров (работ, услуг).
Деньги, поступающие от реализации товаров, не относящихся к основной деятельности государственных библиотек, используются по следующим направлениям:
- укрепление материально-технической базы;
- оплата труда специалистов, привлекаемых для оказания услуг;
- хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за электроэнергию, отопление, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих целей);
- приобретение литературы, электронных коллекций и баз данных для пополнения библиотечных фондов;
- издание научной и методической литературы;
- приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и негосударственных юридических лиц;
- проведение обучающих тренингов, семинаров, конференций по заказам физических и негосударственных юридических лиц;
- проведение массовых мероприятий (литературные вечера, выставки, презентации, конкурсы, дни книги, фестивали);
- изготовление и тиражирование бланочной продукции, брошюр, авторефератов, читательских билетов, листков требований, печатание обложки, гребешковый переплет;
- реализация изданий библиотек, копий звукозаписей, видеофильмов, фонограмм;
- ремонт, реставрация и переплет книг, журналов;
- фото-, кино-, видеосъемка, микрокопирование отдельных статей, материалов из книг и периодических печатных изданий;
- реставрация культурных ценностей и памятников истории и культуры.
Деньги, поступающие от реализации товаров (работ, услуг), не относящихся к основной деятельности государственных музеев и музеев-заповедников, используются по следующим направлениям:
- укрепление материально-технической базы;
- оплата труда специалистов, привлекаемых для оказания платных услуг;
- хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за электроэнергию, отопление, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих целей);
- аренда помещений и приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и негосударственных юридических лиц.
Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.
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При этом ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками, созданными в организационно-правовой форме государственного учреждения, и расходования ими денег от реализации товаров и поправки к ним утратили силу.