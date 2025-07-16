#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
Право

Обновлены правила оказания платных услуг госбиблиотеками и музеями

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:29 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 10 июля 2025 года утверждены Правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками, использования ими этих денег, сообщает Zakon.kz.

К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками относятся:

  • изготовление копий со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработку;
  • изготовление материалов для граждан с ограниченными возможностями;
  • выполнение аналитико-синтетической обработки документов и дополнительной библиографии;
  • реставрацию рукописей, ценных книг и документов;
  • организацию выездных информационно-выставочных мероприятий;
  • образовательные и переводческие услуги;
  • экспертизу рукописей и ценных книг;
  • предоставление услуг сети Интернет на основании договора с оператором связи;
  • электронную доставку документов, поиск и составление тематической информации;
  • проведение экскурсионного обслуживания, фото- и видеосъемки;
  • реализацию учебно-методической литературы и других пособий, изданных библиотекой.

К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными музеями и музеями-заповедниками относятся:

  • изготовление копий со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработку;
  • предоставление услуг интернета на основании договора с оператором связи;
  • проведение фото- и видеосъемок;
  • реализация сувенирной и полиграфической продукции;
  • реализация учебно-методических изданий и другой литературы, изданных музеями и музеями-заповедниками;
  • обработка материалов музейного фонда или составление информации и справок о музейных предметах и музейных коллекциях, а также предметах и коллекциях, находящихся в частной собственности.

Цены на товары (работы, услуги) государственным библиотекам, государственным музеям и музеям-заповедникам устанавливаются уполномоченным органом в области культуры.

Государственные библиотеки, музеи и музеи-заповедники размещают на информационном стенде, а также на официальных сайтах следующую наглядную информацию на казахском и русском языках:

  • данные правила, изложенные в полном объеме (без сокращений);
  • перечень предоставляемых видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг);
  • прейскурант.

Предусматривается, что расчеты при реализации товаров (работ, услуг) проводятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека клиенту, по безналичному расчету путем перечисления на текущий счет.

При осуществлении платных видов деятельности ведется журнал (в произвольной форме) в котором фиксируются дата реализации товаров (работ, услуг), виды товаров, количество и наименование приложенных документов (при их предоставлении), фамилия, инициалы ответственного должностного лица по реализации товаров (работ, услуг).

Деньги, поступающие от реализации товаров, не относящихся к основной деятельности государственных библиотек, используются по следующим направлениям:

  • укрепление материально-технической базы;
  • оплата труда специалистов, привлекаемых для оказания услуг;
  • хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за электроэнергию, отопление, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих целей);
  • приобретение литературы, электронных коллекций и баз данных для пополнения библиотечных фондов;
  • издание научной и методической литературы;
  • приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и негосударственных юридических лиц;
  • проведение обучающих тренингов, семинаров, конференций по заказам физических и негосударственных юридических лиц;
  • проведение массовых мероприятий (литературные вечера, выставки, презентации, конкурсы, дни книги, фестивали);
  • изготовление и тиражирование бланочной продукции, брошюр, авторефератов, читательских билетов, листков требований, печатание обложки, гребешковый переплет;
  • реализация изданий библиотек, копий звукозаписей, видеофильмов, фонограмм;
  • ремонт, реставрация и переплет книг, журналов;
  • фото-, кино-, видеосъемка, микрокопирование отдельных статей, материалов из книг и периодических печатных изданий;
  • реставрация культурных ценностей и памятников истории и культуры.

Деньги, поступающие от реализации товаров (работ, услуг), не относящихся к основной деятельности государственных музеев и музеев-заповедников, используются по следующим направлениям:

  • укрепление материально-технической базы;
  • оплата труда специалистов, привлекаемых для оказания платных услуг;
  • хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за электроэнергию, отопление, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих целей);
  • аренда помещений и приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и негосударственных юридических лиц. 

Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:29
Платные услуги госархивов: обновлены правила

При этом ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками, созданными в организационно-правовой форме государственного учреждения, и расходования ими денег от реализации товаров и поправки к ним утратили силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Возмещение морального вреда: нормативное постановление Верховного суда приведено в соответствие с Конституцией
Право
10:34, Сегодня
Возмещение морального вреда: нормативное постановление Верховного суда приведено в соответствие с Конституцией
Миннауки и высшего образования обновило правила поступления в вузы
Право
10:08, Сегодня
Миннауки и высшего образования обновило правила поступления в вузы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: