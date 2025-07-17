Условия обязательной регистрации ИП изменятся с 15 сентября 2025 года

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства" от 15 июля 2025 года внесены поправки в Предпринимательский кодекс, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают, что с 15 сентября 2025 года обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя будут подлежать физические лица, которые отвечают одному из следующих условий:

используют труд наемных работников на постоянной основе;

имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством РК, в размере, превышающем 360-кратный размер МРП, действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Таким образом, сумма предельного годового дохода для целей постановки на регистрационный учет в качестве ИП будет определяться в размере месячного расчетного показателя (МРП), а не в размере минимальной заработной платы (МЗП), как действует в настоящее время.

Соответственно, сумма предельного дохода с 12 МЗП (1 020 000 тенге в год) увеличится до 360 МРП (1 415 520 тенге в 2025 году).

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".