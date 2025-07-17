#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
526.5
611.64
6.72
Право

Условия обязательной регистрации ИП изменятся с 15 сентября 2025 года

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 12:21 Фото: gov4c.kz
Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства" от 15 июля 2025 года внесены поправки в Предпринимательский кодекс, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают, что с 15 сентября 2025 года обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя будут подлежать физические лица, которые отвечают одному из следующих условий:

  • используют труд наемных работников на постоянной основе;
  • имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством РК, в размере, превышающем 360-кратный размер МРП, действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Таким образом, сумма предельного годового дохода для целей постановки на регистрационный учет в качестве ИП будет определяться в размере месячного расчетного показателя (МРП), а не в размере минимальной заработной платы (МЗП), как действует в настоящее время.

Соответственно, сумма предельного дохода с 12 МЗП (1 020 000 тенге в год) увеличится до 360 МРП (1 415 520 тенге в 2025 году). 

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В армии изменится порядок увольнения по отрицательным мотивам и назначения на некоторые должности
Право
11:51, Сегодня
В армии изменится порядок увольнения по отрицательным мотивам и назначения на некоторые должности
В Казахстане запустят электронную очередь для установления инвалидности
Право
10:52, Сегодня
В Казахстане запустят электронную очередь для установления инвалидности
Токаев утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК
Право
10:36, Сегодня
Токаев утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: