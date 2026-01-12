Как изменилась оплата нотариальных услуг в 2026 году

С 1 января 2026 года изменен порядок оплаты услуг частных нотариусов законом от 18 июля 2025 года, которым внесены поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения, сообщает Zakon.kz.

Ранее оплата нотариальных действий формировались из двух составляющих:

Государственная пошлина – оплата за совершение нотариальных действий в виде государственной пошлины, размеры которой устанавливались Налоговым кодексом. Услуги правового и технического характера – оплата, размер которой зависел от вида нотариального действия и предусматривалась статьей 30-1 Закона "О нотариате".

С 1 января 2026 года согласно п. 1 ст. 30 Закона, размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами утверждаются Министерством юстиции РК.

То есть оплата взимается в соответствии с приказом министра юстиции РК от 27 сентября 2025 года "Об утверждении размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами".

При этом госпошлина взимается в соответствии со ст. 667 Налогового кодекса и будет применяться только к тем нотариальным действиям, которые совершают: акимы поселков, сел, сельских округов, консульские должностные лица за границей, государственные нотариусы, а также другие уполномоченные государственные лица.

Законом все также предусмотрен перечень лиц, освобождаемых от оплаты услуг за совершение нотариальных действий.

В частности, согласно закону, от оплаты за совершение нотариальных действий и иных услуг частного нотариуса освобождаются:

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью – по всем нотариальным действиям;

многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа", – по всем нотариальным действиям;

престарелые лица, проживающие в центрах оказания специальных социальных услуг, – по всем нотариальным действиям;

физические лица, страдающие хронической душевной болезнью, над которыми учреждена опека в установленном законодательством РК порядке, – за получение свидетельств о наследовании ими имущества;

пенсионеры по возрасту – по всем нотариальным действиям, за исключением нотариальных действий, установленных подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15-1, 16 и 17 пункта 1 статьи 34 настоящего Закона;

кандасы – по всем нотариальным действиям, связанным с приобретением гражданства РК;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста – в размере 50% от установленного тарифа;

союз "Добровольное общество лиц с инвалидностью Казахстана", Казахское общество глухих, Казахское общество слепых, а также их производственные предприятия – в размере 50 процентов от установленного тарифа.

Важно отметить, что законом сохранены ставки за совершение нотариальных действий, рассчитываемые от стоимости объекта. Такие случаи связаны с объектами небольшой стоимости и на практике встречаются нечасто.

Так, если цена квартиры, дома или другой недвижимости не превышает 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге), действуют сниженные ставки:

для близких родственников – 3 МРП (12 975 тенге) ;

; для остальных – 8 МРП (34 600 тенге).

Для сделок с ипотекой установлены отдельные тарифы:

договор ипотечного жилищного займа – 4 МРП (17 300 тенге);

договор залога недвижимости по ипотечным жилищным займам – 4 МРП (17 300 тенге).

При этом относительно нотариального удостоверения по иным договорам займа и залога – 10 МРП (43 250 тенге).

Виды нотариальных действий и размеры ставок

доверенность

физические лица – 1,1 МРП (4 758 тенге) ;

; юридические лица – 2,5 МРП (10 813 тенге) ;

; доверенность на право пользования и распоряжения имуществом – 2,5 МРП (10 813 тенге );

); доверенность на право пользования и управления автомобильными транспортными средствами, тракторами и изготовленных на их базе самоходными шасси и механизмами, прицепами к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, специальными машинами повышенной проходимости, без права продажи – 4 МРП (17 300 тенге);

свидетельствование верности копий документов и выписок из документов (за страницу):

- физические лица – 0,1 МРП (433 тенге);

- юридические лица – 0,17 МРП (735 тенге);

свидетельствование подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ):

– физические лица – 0,53 МРП (2 292 тенге);

– юридические лица – 1,1 МРП (4 758 тенге).

договоры отчуждения автомобильных транспортных средств, тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости:

если одной из сторон является юридическое лицо – 12 МРП (51 900 тенге) ;

; детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 4 МРП (17 300 тенге) ;

; другим лицам – 10 МРП (43 250 тенге).

договоры об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

если одной из сторон является юридическое лицо – 17 МРП (73 525 тенге);

cтоимостью свыше 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 7 МРП (30 275 тенге) ;

; другим лицам – 12 МРП (51 900 тенге).

стоимостью до 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 3 МРП (12 975 тенге);

другим лицам – 8 МРП (34 600 тенге).

договоры аренды, займа (за исключением договоров ипотечного жилищного займа), задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров – 10 МРП (43 250 тенге).

договоры залога (иные) – 10 МРП (43 250 тенге) ;

; договоров залога недвижимости по ипотечным жилищным займам – 4 МРП (17 300 тенге) ;

; договоры ипотечного жилищного займа – 4 МРП (17 300 тенге) ;

; удостоверение завещаний – 3 МРП (12 975 тенге) ;

; выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности – 5 МРП (21 625 тенге) ;

; выдача дубликата – 3 МРП (12 975 тенге) ;

; договоры поручительства и гарантии – 1,5 МРП (6 488 тенге);

Совершение исполнительной надписи:

для физических лиц – 0,2% от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП и не более 50 МРП ;

; для юридических лиц – 1% от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП.

при удостоверении равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе (за страницу):

для физических лиц – 0,3 МРП (1 298 тенге );

); для юридических лиц – 0,4 МРП (1 730 тенге).

На бумажном носителе аналогичные ставки.

