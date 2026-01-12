#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Право

Как изменилась оплата нотариальных услуг в 2026 году

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 16:29 Фото: freepik
С 1 января 2026 года изменен порядок оплаты услуг частных нотариусов законом от 18 июля 2025 года, которым внесены поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения, сообщает Zakon.kz.

Ранее оплата нотариальных действий формировались из двух составляющих:

  1. Государственная пошлина – оплата за совершение нотариальных действий в виде государственной пошлины, размеры которой устанавливались Налоговым кодексом.
  2. Услуги правового и технического характера – оплата, размер которой зависел от вида нотариального действия и предусматривалась статьей 30-1 Закона "О нотариате".

С 1 января 2026 года согласно п. 1 ст. 30 Закона, размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами утверждаются Министерством юстиции РК.

То есть оплата взимается в соответствии с приказом министра юстиции РК от 27 сентября 2025 года "Об утверждении размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами".

При этом госпошлина взимается в соответствии со ст. 667 Налогового кодекса и будет применяться только к тем нотариальным действиям, которые совершают: акимы поселков, сел, сельских округов, консульские должностные лица за границей, государственные нотариусы, а также другие уполномоченные государственные лица.

Законом все также предусмотрен перечень лиц, освобождаемых от оплаты услуг за совершение нотариальных действий.

В частности, согласно закону, от оплаты за совершение нотариальных действий и иных услуг частного нотариуса освобождаются:

  • ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью – по всем нотариальным действиям;
  • многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа", – по всем нотариальным действиям;
  • престарелые лица, проживающие в центрах оказания специальных социальных услуг, – по всем нотариальным действиям;
  • физические лица, страдающие хронической душевной болезнью, над которыми учреждена опека в установленном законодательством РК порядке, – за получение свидетельств о наследовании ими имущества;
  • пенсионеры по возрасту – по всем нотариальным действиям, за исключением нотариальных действий, установленных подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15-1, 16 и 17 пункта 1 статьи 34 настоящего Закона;
  • кандасы – по всем нотариальным действиям, связанным с приобретением гражданства РК;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста – в размере 50% от установленного тарифа;
  • союз "Добровольное общество лиц с инвалидностью Казахстана", Казахское общество глухих, Казахское общество слепых, а также их производственные предприятия – в размере 50 процентов от установленного тарифа.

Важно отметить, что законом сохранены ставки за совершение нотариальных действий, рассчитываемые от стоимости объекта. Такие случаи связаны с объектами небольшой стоимости и на практике встречаются нечасто.

Так, если цена квартиры, дома или другой недвижимости не превышает 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге), действуют сниженные ставки:

  • для близких родственников – 3 МРП (12 975 тенге);
  • для остальных – 8 МРП (34 600 тенге).

Для сделок с ипотекой установлены отдельные тарифы:

  • договор ипотечного жилищного займа – 4 МРП (17 300 тенге);
  • договор залога недвижимости по ипотечным жилищным займам – 4 МРП (17 300 тенге).

При этом относительно нотариального удостоверения по иным договорам займа и залога – 10 МРП (43 250 тенге).

Виды нотариальных действий и размеры ставок

доверенность

  • физические лица – 1,1 МРП (4 758 тенге);
  • юридические лица – 2,5 МРП (10 813 тенге);
  • доверенность на право пользования и распоряжения имуществом – 2,5 МРП (10 813 тенге);
  • доверенность на право пользования и управления автомобильными транспортными средствами, тракторами и изготовленных на их базе самоходными шасси и механизмами, прицепами к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, специальными машинами повышенной проходимости, без права продажи – 4 МРП (17 300 тенге);
  • свидетельствование верности копий документов и выписок из документов (за страницу):

- физические лица – 0,1 МРП (433 тенге);

- юридические лица – 0,17 МРП (735 тенге);

  • свидетельствование подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ):

– физические лица – 0,53 МРП (2 292 тенге);

– юридические лица – 1,1 МРП (4 758 тенге).

договоры отчуждения автомобильных транспортных средств, тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости:

  • если одной из сторон является юридическое лицо – 12 МРП (51 900 тенге);
  • детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 4 МРП (17 300 тенге);
  • другим лицам – 10 МРП (43 250 тенге).

договоры об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

  • если одной из сторон является юридическое лицо – 17 МРП (73 525 тенге);

cтоимостью свыше 30 МРП:

  • детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 7 МРП (30 275 тенге);
  • другим лицам – 12 МРП (51 900 тенге).

стоимостью до 30 МРП:

  • детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 3 МРП (12 975 тенге);
  • другим лицам – 8 МРП (34 600 тенге).

договоры аренды, займа (за исключением договоров ипотечного жилищного займа), задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров – 10 МРП (43 250 тенге).

  • договоры залога (иные) – 10 МРП (43 250 тенге);
  • договоров залога недвижимости по ипотечным жилищным займам – 4 МРП (17 300 тенге);
  • договоры ипотечного жилищного займа – 4 МРП (17 300 тенге);
  • удостоверение завещаний – 3 МРП (12 975 тенге);
  • выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности – 5 МРП (21 625 тенге);
  • выдача дубликата – 3 МРП (12 975 тенге);
  • договоры поручительства и гарантии – 1,5 МРП (6 488 тенге);

Совершение исполнительной надписи:

  • для физических лиц – 0,2% от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП и не более 50 МРП;
  • для юридических лиц – 1% от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП.

при удостоверении равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе (за страницу):

  • для физических лиц – 0,3 МРП (1 298 тенге);
  • для юридических лиц – 0,4 МРП (1 730 тенге).

На бумажном носителе аналогичные ставки.

Ранее мы рассказывали, что утверждены ставки за нотариальное удостоверение документов на 2026 год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Условия обязательной регистрации ИП изменятся с 15 сентября 2025 года
12:21, 17 июля 2025
Условия обязательной регистрации ИП изменятся с 15 сентября 2025 года
Мобильные переводы: что изменится с 2026 года
09:14, 12 декабря 2025
Мобильные переводы: что изменится с 2026 года
Новый Налоговый кодекс подписал Токаев
15:01, 18 июля 2025
Новый Налоговый кодекс подписал Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: