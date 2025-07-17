Токаев подписал поправки по вопросам развития столицы и крупных городов
Закон направлен на развитие столицы и городов республиканского значения, децентрализацию функций между уровнями государственного управления, внедрение дизайн-кода и управление "зеленым поясом" Астаны, ужесточение норм по размещению рекламы, регулирование миграционной политики, оптимизацию механизмов реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, включая внедрение офтейк-контрактов и единой электронной платформы закупок.
Документом вносятся поправки в 11 кодексов и 47 законов, включая Земельный, Трудовой, Предпринимательский и Налоговый кодексы, а также законы, регулирующие архитектуру, рекламу, миграцию и энергетику.
Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения.
Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства.
Третий блок поправок – на внедрение института регистрации иностранцев.
Четвертый блок поправок – на регулирование таможенных вопросов.
Пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.
Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов – тепла, энергии и воды.
Седьмой блок поправок – на совершенствование процесса государственного аудита.
Восьмой блок поправок направлен на совершенствование законодательства об оценочной деятельности.