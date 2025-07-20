Новые штрафы за нарушения жилищного законодательства появятся в Казахстане
За нарушения жилищного законодательства РК "отвечает" статья 320 КОАП. Но штрафы там ранее были предусмотрены лишь для застройщиков, председателям же КСК и ОСИ за разного рода "косяки" грозило максимум предупреждение. А санкций за некоторые серьезные нарушения, которые мешают нормальному функционированию кооперативов, просто нет.
Этот порядок меняется с принятием Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" в рамках новой жилищной реформы. Документ подписан главой государства и опубликован, а вводится в действие 15 сентября 2025 года.
Что было прежде?
Нарушение органом управления объектом кондоминиума сроков открытия текущих и (или) сберегательных счетов в банках второго уровня, а также нарушение сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества влекло всего лишь предупреждение (согласно частям 4 и 5 статьи 320 КОАП).
Теперь же статья 320 существенно изменяется. Вот какие штрафы грозят в новой ее редакции председателям ОСИ многоквартирного жилого дома, субъектам управления объектом кондоминиума (председателю КСК или руководителю управляющей компании):
- при нарушении сроков открытия текущего счета на управление объектом кондоминиума и (или) сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт – 50 МРП (часть 4 статьи 320 КОАП);
- при нарушении сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума – 50 МРП (часть 5 статьи 320 КОАП);
- при нарушении сроков представления по акту приема-передачи документации и иных технических средств и оборудования при смене форм управления или субъекта управления объектом кондоминиума или прекращении своей деятельности, а равно отказ от подписания акта приема-передачи – 50 МРП на физических лиц, 100 МРП на юридических лиц (часть 8 статьи 320 КОАП), за повтор в течение года штраф увеличивается соответственно вдвое (часть 10 статьи 320 КОАП).
И что особенно важно. Сумма штрафа, наложенного за эти правонарушения, не может быть оплачена за счет денег, находящихся на текущем или сберегательном счете, т.е. выплачивается из личного кармана управдомов.