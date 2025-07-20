Новые штрафы за нарушения жилищного законодательства появятся в Казахстане

Очередная жилищная реформа сопровождается внесением новых составов правонарушений в КОАП РК. За неисполнение председателем ОСИ и КСК, а также руководством управляющей компании некоторых своих обязанностей им грозит штраф от 50 до 200 МРП. Раньше было предупреждение, напоминает Zakon.kz.

За нарушения жилищного законодательства РК "отвечает" статья 320 КОАП. Но штрафы там ранее были предусмотрены лишь для застройщиков, председателям же КСК и ОСИ за разного рода "косяки" грозило максимум предупреждение. А санкций за некоторые серьезные нарушения, которые мешают нормальному функционированию кооперативов, просто нет.

Этот порядок меняется с принятием Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" в рамках новой жилищной реформы. Документ подписан главой государства и опубликован, а вводится в действие 15 сентября 2025 года.

Что было прежде?

Нарушение органом управления объектом кондоминиума сроков открытия текущих и (или) сберегательных счетов в банках второго уровня, а также нарушение сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества влекло всего лишь предупреждение (согласно частям 4 и 5 статьи 320 КОАП).

Теперь же статья 320 существенно изменяется. Вот какие штрафы грозят в новой ее редакции председателям ОСИ многоквартирного жилого дома, субъектам управления объектом кондоминиума (председателю КСК или руководителю управляющей компании):

при нарушении сроков открытия текущего счета на управление объектом кондоминиума и (или) сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт – 50 МРП (часть 4 статьи 320 КОАП);

при нарушении сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума – 50 МРП (часть 5 статьи 320 КОАП);

при нарушении сроков представления по акту приема-передачи документации и иных технических средств и оборудования при смене форм управления или субъекта управления объектом кондоминиума или прекращении своей деятельности, а равно отказ от подписания акта приема-передачи – 50 МРП на физических лиц, 100 МРП на юридических лиц (часть 8 статьи 320 КОАП), за повтор в течение года штраф увеличивается соответственно вдвое (часть 10 статьи 320 КОАП).

И что особенно важно. Сумма штрафа, наложенного за эти правонарушения, не может быть оплачена за счет денег, находящихся на текущем или сберегательном счете, т.е. выплачивается из личного кармана управдомов.