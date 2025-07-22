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Право

Обновлены правила присвоения квалификации сотрудникам системы здравоохранения

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 12:05 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра здравоохранения от 16 июля 2025 года внесены изменения в Правила подтверждения результатов непрерывного профессионального развития, присвоения и подтверждения уровня квалификации работников системы здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила пределяют порядок подтверждения результатов непрерывного профессионального развития, присвоения и подтверждения уровня квалификации работникам системы здравоохранения, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее, послевузовское образование по направлению подготовки "Здравоохранение".

Результаты НПР работников системы здравоохранения подтверждаются за последние 5 лет руководителем организации здравоохранения.

Работник системы здравоохранения при наличии удостоверяющих документов результатов НПР предоставляет в службу управления персоналом по месту основной деятельности подтверждающие документы.

Документы, выданные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахском или русском языке.

Служба управления персоналом и руководитель медицинской организации начисляют зачетную единицу (ЗЕ) за каждый критерий результата непрерывного профессионального развития (НПР).

Итоговый результат НПР рассчитывается путем суммирования зачетной единицы за дополнительное образование, неформальное образование и дополнительные компетенции.

Основанием для отказа в подтверждении результатов НПР является несоответствие документов, удостоверяющих результаты НПР требованиям к критериям.

Работник системы здравоохранения, претендующий на присвоение или подтверждение уровня квалификации, предоставляет в аккредитованную организацию по оценке результатов НПР.

Для присвоения очередного уровня квалификации работнику системы здравоохранения необходимо:

  • наличие образования в области здравоохранения, соответствующего уровню квалификации, подтвержденного дипломом об образовании;
  • результат оценки профессиональной подготовленности, выданный аккредитованной организацией по оценке.
  • выполнение трудовых функций, соответствующих заявленному уровню квалификации согласно требованиям профессионального стандарта, подтвержденные отчетом из электронного регистра услуг или о профессиональной деятельности, подписанного руководителем структурного подразделения;
  • подтвержденные результаты НПР, заверенные службой управления персоналом и руководителем медицинской организации.

Указывается, что работники системы здравоохранения, у которых срок действия свидетельства о присвоении квалификационной категории истек после 1 января 2021 года, претендуют на получение соответствующего (эквивалентного) уровня квалификации без прохождения этапа оценки знаний и кейс-тестинг (решение ситуационных задач).

Общий объем мероприятий непрерывного профессионального развития для уровней квалификаций составляет не менее 210 ЗЕ.

Работники системы здравоохранения, имеющие бессрочные свидетельства о присвоении категории, переоформляют их на сертификат специалиста по специальности с соответствующим уровнем квалификации без прохождения оценки профессиональной подготовленности.

Работники системы здравоохранения по специальности "Сестринское дело" при получении послесредного или высшего медицинского образования той же специальности переоформляют сертификат специалиста с сохранением уровня квалификации эквивалентной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.

Также утверждены критерии подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников системы здравоохранения.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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