Профессиональное развитие медработников: внесены изменения в правила

Министром здравоохранения приказом от 18 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в правила подтверждения результатов непрерывного профессионального развития, присвоения и подтверждения уровня квалификации работников здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что результаты непрерывного профессионального развития (НПР) работников системы здравоохранения подтверждаются службой управления персоналом и руководителем организации здравоохранения или физическим лицом, занимающимся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью, в соответствии с критериями подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников системы здравоохранения.

При этом добавлено понятие "организация здравоохранения" – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области здравоохранения.

Также говорится, что присвоение или подтверждение уровня квалификации, согласно ОРК сферы "Здравоохранение", работникам системы здравоохранения, имеющих образование по направлению подготовки "Здравоохранение", осуществляется на основании результата оценки профессиональной подготовленности, выданного аккредитованной организацией по оценке, с соблюдением сроков прохождения и принципа последовательности уровней квалификации.

Медицинские и фармацевтические работники, а также специалисты санитарно-эпидемиологической службы при наличии заключения аккредитованной организации по оценке в рамках государственных услуг "Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике", "Выдача сертификата иностранного специалиста для допуска к клинической практике", "Выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", "Выдача сертификата специалиста в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий" получают или подтверждают сертификат специалиста по специальности (специализации) с учетом присвоенного или подтвержденного уровня квалификации.

Результаты НПР работников системы здравоохранения подтверждаются за последние 5 лет руководителем организации здравоохранения или физическим лицом, занимающимся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью.

Работники системы здравоохранения при наличии удостоверяющих документов о результатах НПР, соответствующих критериям подтверждения результатов НПР работников системы здравоохранения, предоставляют подтверждающие документы в службу управления персоналом по месту основной деятельности.

Физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью при наличии удостоверяющих документов о результатах НПР, соответствующих критериям подтверждения результатов НПР работников системы здравоохранения, предоставляют в аккредитованную организацию по оценке подтверждение результатов НПР работников системы здравоохранения.

Документы, выданные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахском или русском языке.

Служба управления персоналом и руководитель организации здравоохранения или физическое лицо, занимающееся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью, начисляют ЗЕ за каждый критерий результата НПР.

Также уточняется, что для присвоения очередного уровня квалификации работнику системы здравоохранения необходимы:

подтвержденные результаты НПР, заверенные службой управления персоналом и руководителем организации здравоохранения или физическим лицом, занимающимся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью.

Приказ вводится в действие с 5 января 2026 года.