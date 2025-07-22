Учет газовых баллонов: внесены изменения

Министр энергетики приказом от 17 июля 2025 года внес изменения и дополнения Правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых балланов и функционирования систем учета бытовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены понятием "газонаполнительная станция" – комплекс технологически взаимосвязанных производственных и иных объектов, предназначенных для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа в железнодорожные цистерны, автогазовозы, бытовые баллоны, а также ремонта и утилизации бытовых баллонов.

Кроме того, в новой редакции изложены некоторые положения правил.

Так, уточняется, что при отсутствии собственных систем учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов используют информационную систему уполномоченного органа по идентификации и учёту бытовых баллонов.

Доступ по внесению информации в информационную систему уполномоченного органа предоставляется местным исполнительным органам и владельцам газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов и осуществляется через личный кабинет путем регистрации в информационной системе уполномоченного органа.

Также владельцы газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов обязаны осуществлять идентификацию бытовых баллонов уникальным кодом, присваиваемым системами учета бытовых баллонов, или товарным знаком владельца газонаполнительного пункта.

При этом уникальный код содержит в том числе следующие данные:

наименование газонаполнительной станции или газонаполнительного пункта;

бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер владельца газонаполнительной станции или газонаполнительного пункта.

Указывается, что установление соответствия бытовых баллонов требованиям осуществляется владельцами газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов.

Учет бытовых баллонов ведется владельцами газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов в системе учета бытовых баллонов.

При первичной регистрации бытового баллона в системе учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта вносят следующие регистрационные данные:

уникальный заводской номер бытового баллона;

емкость бытового баллона;

дата производства бытового баллона;

дата последнего ремонта или поверки бытового баллона;

фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ремонт или поверку бытового баллона.

При отсутствии информации, указанной в подпунктах 4 и 5, владельцами газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта производится поверка или ремонт бытового баллона, о чем вносится соответствующая информация в систему учета бытовых баллонов.

При реализации сжиженного нефтяного газа в бытовом баллоне владельцы газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта вносят в систему учета бытовых баллонов следующие сведения:

дата заполнения бытового баллона;

дата реализации бытового баллона;

индивидуальный идентификационный номер и место жительства лица, приобретающего бытовой баллон.

Формирование сведений о реализованных бытовых баллонах и объемах сжиженного нефтяного газа, реализованного в бытовых баллонах, осуществляется в информационной системе уполномоченного органа.

Учет сведений ведется как в разрезе количества бытовых баллонов, реализованных владельцем газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта, так и в разрезе объемов сжиженного нефтяного газа, реализованного через бытовые баллоны.

При этом учету не подлежат бытовые баллоны, реализованные одному или более лицам, зарегистрированным по одному адресу проживания, при общей массе реализованного сжиженного нефтяного газа таким лицам, превышающей 50 килограммов за календарный месяц.

Также говорится, что владельцы газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы информацию об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах через информационную систему уполномоченного органа, подписанную ЭЦП.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.