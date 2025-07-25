Квалификационные требования для получения свидетельства авиаперсонала: внесены изменения

Приказом министра транспорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в квалификационные требования к лицу для получения свидетельства авиационного персонала, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что квалификационные требования применяются к кандидатам для получения следующих свидетельств авиационного персонала:

для членов летного экипажа:

свидетельство пилота сверхлегкого воздушного судна (ULAPL) (мотодельтаплана, автожира, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

свидетельство пилота легкого воздушного судна (LAPL) (самолета, вертолета);

свидетельство частного пилота (PPL) (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

свидетельство пилота коммерческой авиации (CPL) (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

свидетельство пилота многочленного экипажа (самолета) (MPL);

свидетельство линейного пилота (ATPL) (самолета, вертолета, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

свидетельство пилота свободного аэростата (FBPL);

свидетельство пилота планера (GPL);

для членов летного экипажа, отличных от пилотов:

свидетельство штурмана (FNL);

свидетельство бортинженера (бортмеханик) (FEL);

свидетельство бортрадиста (FROL);

для другого авиационного персонала:

свидетельство внешнего пилота (RPL) (самолета, дирижабля, планера, винтокрыла, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы или свободного аэростата);

свидетельство диспетчера обслуживания воздушного движения (ATCL);

свидетельство персонала по техническому обслуживанию воздушных судов (AML);

свидетельство сотрудника по обеспечению полетов или полетный диспетчер (FDL);

свидетельство оператора авиационной станции (ASOL);

свидетельство персонала по техническому обслуживанию легких и сверхлегких воздушных судов (LAML).

Вместе с тем дополнено, что к кандидату на получение свидетельства специалиста по ТО ВС предъявляются следующие квалификационные требования:

демонстрация способности выполнять функции, предусмотренные предоставляемыми правами определенной категории свидетельства по ТО ВС.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.