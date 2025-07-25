Квалификационные требования для получения свидетельства авиаперсонала: внесены изменения
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра транспорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в квалификационные требования к лицу для получения свидетельства авиационного персонала, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что квалификационные требования применяются к кандидатам для получения следующих свидетельств авиационного персонала:
для членов летного экипажа:
- свидетельство пилота сверхлегкого воздушного судна (ULAPL) (мотодельтаплана, автожира, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
- свидетельство пилота легкого воздушного судна (LAPL) (самолета, вертолета);
- свидетельство частного пилота (PPL) (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
- свидетельство пилота коммерческой авиации (CPL) (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
- свидетельство пилота многочленного экипажа (самолета) (MPL);
- свидетельство линейного пилота (ATPL) (самолета, вертолета, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
- свидетельство пилота свободного аэростата (FBPL);
- свидетельство пилота планера (GPL);
для членов летного экипажа, отличных от пилотов:
- свидетельство штурмана (FNL);
- свидетельство бортинженера (бортмеханик) (FEL);
- свидетельство бортрадиста (FROL);
для другого авиационного персонала:
- свидетельство внешнего пилота (RPL) (самолета, дирижабля, планера, винтокрыла, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы или свободного аэростата);
- свидетельство диспетчера обслуживания воздушного движения (ATCL);
- свидетельство персонала по техническому обслуживанию воздушных судов (AML);
- свидетельство сотрудника по обеспечению полетов или полетный диспетчер (FDL);
- свидетельство оператора авиационной станции (ASOL);
- свидетельство персонала по техническому обслуживанию легких и сверхлегких воздушных судов (LAML).
Вместе с тем дополнено, что к кандидату на получение свидетельства специалиста по ТО ВС предъявляются следующие квалификационные требования:
- демонстрация способности выполнять функции, предусмотренные предоставляемыми правами определенной категории свидетельства по ТО ВС.
Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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