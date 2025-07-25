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Право

Квалификационные требования для получения свидетельства авиаперсонала: внесены изменения

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра транспорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в квалификационные требования к лицу для получения свидетельства авиационного персонала, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что квалификационные требования применяются к кандидатам для получения следующих свидетельств авиационного персонала:

для членов летного экипажа:

  • свидетельство пилота сверхлегкого воздушного судна (ULAPL) (мотодельтаплана, автожира, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
  • свидетельство пилота легкого воздушного судна (LAPL) (самолета, вертолета);
  • свидетельство частного пилота (PPL) (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
  • свидетельство пилота коммерческой авиации (CPL) (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
  • свидетельство пилота многочленного экипажа (самолета) (MPL);
  • свидетельство линейного пилота (ATPL) (самолета, вертолета, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
  • свидетельство пилота свободного аэростата (FBPL);
  • свидетельство пилота планера (GPL);

для членов летного экипажа, отличных от пилотов:

  • свидетельство штурмана (FNL);
  • свидетельство бортинженера (бортмеханик) (FEL);
  • свидетельство бортрадиста (FROL);

для другого авиационного персонала:

  • свидетельство внешнего пилота (RPL) (самолета, дирижабля, планера, винтокрыла, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы или свободного аэростата);
  • свидетельство диспетчера обслуживания воздушного движения (ATCL);
  • свидетельство персонала по техническому обслуживанию воздушных судов (AML);
  • свидетельство сотрудника по обеспечению полетов или полетный диспетчер (FDL);
  • свидетельство оператора авиационной станции (ASOL);
  • свидетельство персонала по техническому обслуживанию легких и сверхлегких воздушных судов (LAML).

Вместе с тем дополнено, что к кандидату на получение свидетельства специалиста по ТО ВС предъявляются следующие квалификационные требования:

  • демонстрация способности выполнять функции, предусмотренные предоставляемыми правами определенной категории свидетельства по ТО ВС. 

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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