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Право

Какие свидетельства авиаперсонала признаются в Казахстане

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта приказом от 24 июля 2025 года внес изменения в Правила и условия признания свидетельств авиационного персонала, выданных иностранными государствами, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уполномоченной организацией признаются следующие виды свидетельств авиационного персонала, выданные иностранными государствами, являющимися членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО):

  • свидетельство частного пилота PPL (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
  • свидетельство пилота коммерческой авиации CPL (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
  • свидетельство пилота многочленного экипажа MPL (самолета);
  • свидетельство линейного пилота ATPL (самолета, вертолета, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);
  • свидетельство пилота свободного аэростата FBPL;
  • свидетельство пилота планера GPL;
  • свидетельство штурмана FNL;
  • свидетельство бортинженера (бортмеханика) FEL;
  • свидетельство бортрадиста FROL;
  • свидетельство внешнего пилота RPL (самолета, дирижабля, планера, винтокрыла, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы или свободного аэростата);
  • свидетельство персонала по техническому обслуживанию воздушных судов AML;
  • свидетельство сотрудника по обеспечению полетов или полетного диспетчера FDL;
  • свидетельство диспетчера обслуживания воздушного движения ATCL.

При первоначальном признании свидетельства авиационного персонала заявитель предоставляет в уполномоченную организацию следующие документы:

  • заявление на признание свидетельства авиационного персонала, выданного иностранным государством по форме;
  • копию удостоверения личности (паспорт) владельца свидетельства авиационного персонала;
  • копию свидетельства авиационного персонала (все страницы, где имеются записи);
  • копию медицинского сертификата соответствующего класса (для свидетельств пилотов, внешних пилотов, членов летного экипажа, отличных от пилотов, диспетчеров обслуживания воздушного движения);
  • копию акта летной или тренажерной проверки за последние 12 месяцев для запрашиваемой квалификационной отметки по типу воздушного судна (для свидетельств пилотов, внешних пилотов и членов летного экипажа, отличных от пилотов);
  • копии последних трех страниц летной книжки с записями или выписка из системы учета полетного времени авиакомпании, подтверждающая часы налета за последние 90 дней (для свидетельств пилотов, внешних пилотов и членов летного экипажа, отличных от пилотов);
  • копии страниц индивидуального журнала (Logbook) за предшествующие 24 месяца с подтверждением опыта в техническом обслуживании соответствующего типа воздушного судна не менее 6 месяцев (для персонала по техническому обслуживанию воздушных судов);
  • копию документа о демонстрации знаний по воздушному праву (air law), метеорологии (meteorology), эксплуатационным правилам (operational procedures), фразеологии (radiotelephony) с учетом особенностей законодательства РК в сфере гражданской авиации (для свидетельств пилотов, внешних пилотов и членов летного экипажа, отличных от пилотов);
  • копию документа о демонстрации знаний по законодательству РК об использовании воздушного пространства и деятельности авиации (для свидетельств персонала по техническому обслуживанию воздушных судов, диспетчеров обслуживания воздушного движения и сотрудников по обеспечению полетов или полетных диспетчеров).

При очередном (последующем) признании свидетельства авиационного персонала заявитель предоставляет в уполномоченную организацию следующие документы:

  • заявление на признание свидетельства авиационного персонала, выданного иностранным государством;
  • копию свидетельства авиационного персонала (все страницы, где имеются записи);
  • копию медицинского сертификата соответствующего класса (для свидетельств пилотов, внешних пилотов, членов летного экипажа, отличных от пилотов, диспетчеров обслуживания воздушного движения);
  • копию акта летной или тренажерной проверки за последние 12 месяцев для запрашиваемой квалификационной отметки по типу воздушного судна (для свидетельств пилотов, внешних пилотов и членов летного экипажа, отличных от пилотов);
  • копии страниц индивидуального журнала (Logbook) за предшествующие 12 месяцев с подтверждением опыта в техническом обслуживании соответствующего типа воздушного судна не менее 6 месяцев (для персонала по техническому обслуживанию воздушных судов).

Уполномоченная организация определяет порядок демонстрации знаний кандидатом в соответствии с документом ИКАО "Руководство по созданию государственной системы выдачи свидетельств авиационному персоналу и управлению этой системой" с целью признания свидетельства авиационного персонала в следующих областях с учетом особенностей законодательства республики в сфере гражданской авиации:

для свидетельств пилотов, внешних пилотов, членов летного экипажа, отличных от пилотов:

  • воздушное право (air law);
  • метеорология (meteorology);
  • эксплуатационные правила (operational procedures);
  • фразеология (radiotelephony);
  • для свидетельств персонала по техническому обслуживанию воздушных судов, диспетчеров обслуживания воздушного движения и сотрудников по обеспечению полетов или полетных диспетчеров:
  • законодательство РК об использовании воздушного пространства и деятельности авиации.

Указывается, что пилот, владеющий русским языком, но не владеющий английским языком в соответствии с минимальными требованиями ИКАО, использует выданное удостоверение исключительно в пределах территории РК.

Диспетчер обслуживания воздушного движения, владеющий русским языком, но не владеющий английским языком в соответствии с минимальными требованиями Конвенции ИКАО, не использует выданное удостоверение для обслуживания международных полетов.

Доказательством владения английским языком является подтверждение иностранного государства, выдавшего свидетельство авиационного персонала.

Выдача удостоверения после его отзыва производится не ранее чем через 12 месяцев с момента отзыва.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения и дополнения в Правила тестирования на определение уровня владения английским языком, используемым в радиотелефонной связи.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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