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Право

Министерству обороны расширили функции

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 12:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК постановлением от 22 июля 2025 года внесло изменения и дополнения в положение о Министерстве обороны, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • утверждает правила взаимодействия структурных подразделений министерства, Генерального штаба и Вооруженных сил при осуществлении государственных закупок в интересах министерства;
  • утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правила реализации государственными учреждениями Вооруженных сил товаров (работ, услуг) и использования денег от их реализации;
  • утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила установления стоимости исследований, консалтинговых услуг;
  • утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила установления стоимости государственного задания;
  • утверждает правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • утверждает правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве в Вооруженных силах РК;

Вместе с тем добавлено, что первый руководитель МО:

  • на основании предложения первого руководителя государственного учреждения Вооруженных сил утверждает тарифы (цены) на товары (работы, услуги) государственных учреждений Вооруженных сил, которым предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, за исключением случаев, определенных законодательством РК.

Кроме того, ряд функций министерства изложены в новой редакции:

  • утверждает правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов;
  • утверждает правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства для возмещения затрат частному партнеру;
  • разрабатывает перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства;
  • утверждает правила взаимодействия структурных подразделений министерства, генерального штаба и Вооруженных сил при формировании государственного оборонного заказа;

Постановление вводится в действие с 5 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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