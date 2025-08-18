У Министерства обороны и Министерства промышленности добавились функции

Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве обороны РК и в Положение о Министерстве промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, Министерство обороны РК определено уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГУ "Комитет государственного оборонного заказа Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан" (Комитет).

В свою очередь, Комитет определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГП на ПХВ "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".

В Положении о министерстве обороны сказано:

Министерство обороны РК является центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области государственного оборонного заказа, руководство в области обороны, военно-политическое и военно-экономическое управление Вооруженными Силами РК, военно-техническое сотрудничество, а также уполномоченным органом в сферах государственной авиации и территориальной обороны.

К функциям министерства обороны добавили:

С 26 августа:

организует и осуществляет взаимодействие с другими войсками и воинскими формированиями, специальными государственными и правоохранительными органами Республики Казахстан в области государственного оборонного заказа;

принимает участие в организации текущего и перспективного планирования обеспечения нужд обороны, безопасности и правопорядка в государстве необходимыми видами вооружения, военной, автомобильной и специальной техники, технических и специальных средств;

организует и осуществляет взаимодействие с центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, их ведомствами в области военно-технического сотрудничества;

осуществляет межотраслевую координацию и контроль за выполнением государственного оборонного заказа;

организует деятельность подведомственных организаций;

разрабатывает правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

разрабатывает правила ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с антимонопольным органом;

формирует, утверждает и ведет реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

осуществляет выбор исполнителя государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

формирует государственный оборонный заказ, представляет его на утверждение Правительству Республики Казахстан и доводит задания утвержденного государственного оборонного заказа до исполнителей государственного оборонного заказа в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

заключает договор на выполнение государственного оборонного заказа с исполнителем государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

осуществляет финансирование государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

принимает решение о перераспределении бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа в пределах, выделенных на плановый период, при возникновении экономии, уменьшении либо увеличении суммы договора, продлении срока договора на выполнение государственного оборонного заказа в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа;

обеспечивает товарами (продукцией) военного назначения и товарами (продукцией) двойного назначения (применения) получателей государственного оборонного заказа, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

обеспечивает соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике) в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

утверждает отчеты по выполненным научным исследованиям в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа;

утверждает правила проведения испытаний результатов опытно-конструкторских и технологических работ по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;

осуществляет государственный контроль и надзор в области пожарной безопасности на территории воинских частей, учреждений Вооруженных Сил РК;

определяет порядок деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы Вооруженных Сил РК;

утверждает правила осуществления жилищных выплат военнослужащему действующего резерва и штатному негласному сотруднику;

утверждает правила осуществления полевых выплат.

С 31 августа:

в целях устранения ситуаций, угрожающих национальной безопасности Республики Казахстан, в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, принимает нормативные правовые акты по вопросам технического прикрытия путей сообщений;

устанавливает военно-технические требования к путям сообщений;

утверждает совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, правила эксплуатации, обслуживания, содержания, ремонта и планирования строительства подъездных путей, используемых Министерством обороны;

утверждает положение об органах военных сообщений;

организует деятельность органов военных сообщений;

согласовывает задание на проектирование и проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и постутилизацию объектов транспортной инфраструктуры, указанных в пункте 5 статьи 23-1 закона "О транспорте в Республике Казахстан", в части соблюдения военно-технических требований;

вносит предложения в правительство РК по основным направлениям в сфере территориальной обороны, а также ее планированию;

утверждает нормативные правовые акты РК в сфере территориальной обороны в пределах компетенции;

обеспечивает территориальные войска вооружением и военной техникой;

разрабатывает правила подготовки и ведения территориальной обороны РК;

разрабатывает перечень объектов территориальной обороны РК;

осуществляет государственный контроль в сфере территориальной обороны;

С 16 сентября 2025 года:

утверждает правила мониторинга и анализа качества военной подготовки в организациях образования по согласованию с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования;

утверждает совместно с первыми руководителями правоохранительных и специальных государственных органов РК правила подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений военнослужащих на право управления транспортными средствами, принадлежащими Вооруженным Силам РК, другим войскам и воинским формированиям;

создает координационный совет по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны и утверждает положение о нем;

утверждает правила деятельности военной кафедры (военного факультета);

утверждает перечень программ военной подготовки на военной кафедре (военном факультете);

утверждает правила организации учебного процесса на военной кафедре (военном факультете);

утверждает правила прохождения курсовой подготовки военнообязанных;

утверждает типовое положение о территориальных координационных советах по военно-патриотическому воспитанию;

утверждает по согласованию с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования образовательные программы педагогической переподготовки;

Также у министерства обороны изменились некоторые функции:

осуществляет контроль за деятельностью и качеством учебно-воспитательной работы ведомственных военных учебных заведений;

осуществляет военно-техническое сотрудничество;

осуществляет руководство территориальными войсками Вооруженных Сил во взаимодействии с местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы;

утверждает совместно с уполномоченным органом в области оборонной промышленности совместные действия по уничтожению боеприпасов, отнесенных к неиспользуемому имуществу;

утверждает правила допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования по согласованию с уполномоченным органом в области образования; (с 1 января 2026 года)

утверждает правила организации и использования учебно-материальной базы военных учебных заведений и военных кафедр (военных факультетов) по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

утверждает правила внутреннего распорядка и содержания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных Сил;

на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, формирует государственную политику в области государственного оборонного заказа в соответствии с действующим законодательством РК;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области оборонной промышленности перечень товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, предусмотренных подпунктами 1-1), 2), 3), 7) и 12) пункта 2 статьи 19 закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", закупаемых в рамках государственного оборонного заказа;

утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;

разрабатывает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной воинской службы для получения образовательных льгот и утверждает их совместно с первыми руководителями государственных органов, в структуре которых предусмотрено прохождение воинской службы, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Помимо этого поправки внесены в Положение о Министерстве промышленности и строительства РК.

Уточняется, что Министерство промышленности и строительства РК является государственным органом РК, осуществляющим руководство в сферах индустрии и индустриального развития; промышленности; горно-металлургического комплекса; развития внутристрановой ценности; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности; регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений; коммунального хозяйства; государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов; теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики; участия в осуществлении военно-технического сотрудничества; участия в формировании государственного оборонного заказа.

К задачам министерства относятся, в частности:

участие в проведении единой военно-технической политики;

участие в осуществлении военно-технического сотрудничества;

участие в формировании государственного оборонного заказа.

Также скорректированы некоторые функции ведомства:

организация и осуществление взаимодействия с Вооруженными Силами РК, другими войсками и воинскими формированиями, специальными государственными и правоохранительными органами РК в области оборонной промышленности;

участие в осуществлении военно-технического сотрудничества.

Постановление вводится в действие с 26 августа 2025 года за исключение отдельных норм, которые вводятся с 31 августа 2025 года, 16 сентября 2025 года, 1 января 2026 года.