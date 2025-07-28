Определение классной квалификации сотрудников МВД: подготовлены изменения

МВД подготовило изменения в Правила присвоения, повышения, подтверждения, сохранения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что законом 30 июня 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел" в законе "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" наименование "линейные" заменены "на транспорте".

В этой связи проектом приводятся в соответствие наименования и термины.

Вместе с тем вносятся изменения и дополнения по поводу:

порядка снижения и снятия классной квалификации, исчисления стажа службы сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел при определении классной квалификации;

исчисления стажа службы военнослужащих Национальной гвардии при определении классной квалификации;

порядка определения классной квалификации военнослужащих Национальной гвардии, обучающихся по очной форме в ведомственных военных организациях образования и зарубежных странах в рамках договоренности, а также военнослужащих Национальной гвардии, успешно прошедших квалификационные испытания на право ношения крапового берета и тельняшки краповой расцветки;

исключения порядка определения классной квалификации авиационному персоналу Национальной гвардии в связи с передачей данной компетенции в Министерство обороны РК.

Отмечается, что документ направлен на всестороннюю оценку профессионального уровня сотрудников и военнослужащих, их дополнительное материальное стимулирование, а также расширение возможности привлечения кадров.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 августа.