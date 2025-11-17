МВД обновило правила присвоения и снятия классной квалификации сотрудников

Приказом министра внутренних дел от 10 ноября 2025 года внесены изменения в Правила присвоения, повышения, подтверждения, сохранения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что присвоение, повышение, снижение и снятие классной квалификации сотрудникам полиции, уголовно-исполнительной системы и военнослужащим военно-следственных подразделений органов внутренних дел республики осуществляются ежегодно по итогам учебного периода.

В зависимости от стажа службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, специальных государственных органах, воинской службе, государственной фельдъегерской службе, в том числе стажа работы на административных государственных должностях, сотрудникам и военнослужащим ОВД последовательно присваиваются следующие классные квалификации:

"Специалист 2 класса" – сотрудникам и военнослужащим ОВД, имеющим стаж службы (работы) не менее четырех лет (для сотрудников строевых подразделений и младшего начальствующего состава ОВД – не менее трех лет );

– сотрудникам и военнослужащим ОВД, имеющим стаж службы (работы) (для сотрудников строевых подразделений и младшего начальствующего состава ОВД – ); "Специалист 1 класса" – сотрудникам и военнослужащим ОВД, имеющим классную квалификацию "Специалист 2 класса", стаж службы (работы) не менее семи лет (для сотрудников строевых подразделений и младшего начальствующего состава ОВД – не менее пяти лет);

– сотрудникам и военнослужащим ОВД, имеющим классную квалификацию "Специалист 2 класса", стаж службы (работы) (для сотрудников строевых подразделений и младшего начальствующего состава ОВД – не менее пяти лет); "Специалист 1 класса – наставник (мастер)" – сотрудникам и военнослужащим ОВД, имеющим классную квалификацию "Специалист 1 класса", стаж службы (работы) не менее десяти лет (для сотрудников строевых подразделений и младшего начальствующего состава ОВД – не менее семи лет).

Присвоение, повышение классной квалификации осуществляется при общем стаже службы (работы) в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, специальных государственных органах, воинской службе и государственной фельдъегерской службе.

Выпускникам ведомственных организаций образования правоохранительных органов, органов гражданской защиты, специальных государственных органов, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований период обучения засчитывается в общий стаж службы для присвоения классной квалификации.

Имеющаяся классная квалификация подтверждается приказом руководителей органов (подразделений) внутренних дел при назначении на должность с установлением соответствующей надбавки:

сотрудникам и военнослужащим ОВД, находившимся в распоряжении свыше двух месяцев, в отпуске по уходу за ребенком, обучавшимся по очной форме в ведомственных организациях образования МВД РК и зарубежных странах в рамках договоренности, прикомандированным к государственным органам и международным организациям и назначенным вновь на должности ОВД;

лицам, прибывшим на службу в ОВД в порядке перевода (откомандирования) из других правоохранительных органов, органов гражданской защиты, специальных государственных органов, вооруженных сил, других войск и воинских формирований, государственной фельдъегерской службы;

лицам, уволенным из правоохранительных органов, органов гражданской защиты, специальных государственных органов, воинской службы, государственной фельдъегерской службы и вновь принятым на службу в ОВД;

лицам, восстановленным на службу по решению суда.

Сотрудникам и военнослужащим ОВД, имеющим непрерывный стаж службы (работы) в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, специальных государственных органах, Вооруженных силах, других войск и воинских формированиях, государственной фельдъегерской службе более десяти лет, не имевшим ранее классной квалификации, при условии успешного прохождения ими итоговой проверки в соответствии с критериями присваивается классная квалификация "Специалист 1 класса".

Руководители (начальники) обеспечивают своевременность, объективность и достоверность представляемых списков ОВД.

Сотрудники и военнослужащие ОВД, представленные к присвоению, повышению классной квалификации и не принимавшие участия по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка), в итоговой проверке, представляются к присвоению, повышению классной квалификации в течение одного месяца со дня, следующего за датой прекращения указанных обстоятельств.

При повторном наступлении обстоятельств (болезнь, отпуск, командировка) отсчет месячного срока производится с даты прекращения последнего обстоятельства.

Дата прекращения обстоятельств фиксируется в представлении руководителя с приложением подтверждающих документов.

Сотрудники и военнослужащие ОВД, не прошедшие определение классной квалификации по итогам учебного года, но в отношении которых начальником органа (подразделения) или судом принято решение о неправомерности наложения дисциплинарного взыскания, представляются к присвоению, повышению классной квалификации в течение одного месяца после издания начальником органа приказа об отмене дисциплинарного взыскания или вступления решения суда в законную силу.

Руководители (начальники) вышеуказанных сотрудников и военнослужащих ОВД в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа направляют в подразделения, ответственные за организацию профессиональной служебной и физической подготовки, соответствующие материалы.

Результаты присвоения, повышения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих ОВД отражаются в акте определения классной квалификации сотрудникам полиции, уголовно-исполнительной системы и военнослужащим военно-следственных подразделений ОВД по форме.

Дата издания приказа считается датой присвоения, повышения, снижения или снятия классной квалификации.

Копия приказа направляется в финансовые службы для начисления или прекращения выплаты надбавки за классную квалификацию, а также в подразделения по работе с личным составом для внесения сведений в послужные списки и автоматизированный ведомственный банк данных.

К присвоению и повышению классной квалификации не допускаются сотрудники и военнослужащие ОВД:

в период нахождения их в распоряжении ОВД;

имеющие действующие дисциплинарные взыскания;

в период проведения в отношении них служебного расследования (рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности) или досудебного расследования – до принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности или прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям;

не прошедшие итоговую проверку в установленный срок без уважительных причин.

Сотрудникам и военнослужащим ОВД, которым присвоена, повышена классная квалификация, подразделениями профессиональной подготовки выдаются нагрудные знаки классной квалификации.

Объявление приказа и вручение нагрудных знаков классной квалификации производится в торжественной обстановке перед строем или на собрании.

Снижение либо снятие классной квалификации сотрудников и военнослужащих ОВД производится приказом руководителей органов (подразделений) внутренних дел при получении ими неудовлетворительных результатов по одному из видов профессиональной служебной и физической подготовки, либо неявки без уважительных причин для прохождения итоговой проверки.

Классная квалификация снижается только на одну ступень, а снятие производится в отношении сотрудников и военнослужащих ОВД, имеющих классную квалификацию "Специалист 2 класса".

Материалы о присвоении, повышении, снижении и снятии классной квалификации сотрудников и военнослужащих ОВД хранятся в номенклатурных делах подразделений профессиональной подготовки и включают следующие документы:

список ОВД;

акт ОВД;

представление руководителя (при наличии);

копии приказов о присвоении, снижении или снятии классной квалификации.

Приказ вводится в действие с 25 ноября 2025 года.