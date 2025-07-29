Как казахстанцы отдохнут в августе 2025 года

В Казахстане 30 августа празднуется День Конституции, сообщает Zakon.kz.

В этом году этот праздничный день выпадает на субботу.

Согласно статье 5 Закона "О праздниках в РК", при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Соответственно, выходной день переносится с субботы, 30 августа, на первый рабочий день понедельника, 1 сентября.

Таким образом, казахстанцы на День Конституции будут отдыхать:

при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник);

при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).

Фото: Zakon.kz

Всего в августе: