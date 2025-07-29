Как казахстанцы отдохнут в августе 2025 года
Фото: Zakon.kz
В Казахстане 30 августа празднуется День Конституции, сообщает Zakon.kz.
В этом году этот праздничный день выпадает на субботу.
Согласно статье 5 Закона "О праздниках в РК", при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
Соответственно, выходной день переносится с субботы, 30 августа, на первый рабочий день понедельника, 1 сентября.
Таким образом, казахстанцы на День Конституции будут отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник);
- при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).
Фото: Zakon.kz
Всего в августе:
- при пятидневной рабочей неделе – 21 рабочий день и 10 выходных;
- при шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.
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