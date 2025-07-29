Методику определения объемов экологического стока утвердили в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации подписал приказ от 23 июля 2025 года об утверждении методики определения объемов экологического стока, сообщает Zakon.kz.

Методика предназначена для определения объемов экологического стока (количественных и временных характеристик речного стока), позволяющего обеспечить устойчивое функционирование водных экологических систем.

При этом под экологическим стоком понимается обязательная доля речного стока, предназначенная для сохранения речной, озерной и морской экологической системы и подлежащая оставлению в природе.

Методика определяет структуру, состав, содержание работ по определению объемов экологического стока, составу и последовательности действий по их расчету, а также определению воздействия на водные экологические системы.

При определении экологического стока учитываются все фазы развития водного режима, включая весеннее половодье, дождевые паводки, летнюю и зимнюю межень. При этом учитываются потребности в экологическом стоке для русла, поймы реки, дельты и конечных замкнутых водоемов.

Расчет экологического стока проводят полностью для бассейна реки. Расчет величин экологического стока выполняется последовательно снизу-вверх (от устья к истоку) от рек нулевого порядка (главные реки данного конкретного бассейна) к рекам (притокам) более высокого порядка, в соответствии с гидрографическим или водохозяйственным районированием. Экологический сток по главной реке равен сумме количественных показателей экологического стока по притокам.

Экологический сток определяется исходя из:

- временной динамики гидрологического режима реки, включая сезонные колебания водного потока (паводки и меженный период);

- гидрологических особенностей водных объектов с учетом их типа и порядка:

горные реки (учитываются пиковые и минимальные меженные расходы стока);

равнинные реки (учитывается влияние водохранилищ, при их наличии, на речной сток ниже по течению);

трансграничные водные объекты (учитываются международные договоры в области охраны и использования трансграничных водных объектов);

изменение типа реки по створам (для рек, начинающихся как горные, переходящих в равнинные или становящихся трансграничными, расчет экологического стока проводится отдельно для каждого участка с учетом соответствующих гидрологических характеристик и порядка);

- биологических потребностей водной экологической системы и жизненных циклов водных биологических ресурсов.

Также указывается, что для бассейнов рек, имеющих ледниковое питание, при определении экологического стока учитываются возможные изменения режима источников питания за счет антропогенного изменения на водосборе (сокращение площади ледников за счет их загрязнения в результате атмосферных переносов с других территорий), а также за счет изменения климата.

При этом оперативные решения по корректировке объемов экологического стока конкретного года принимаются с учетом текущей водохозяйственной обстановки, складывающейся в водохозяйственном бассейне (прогнозных данных прохождения половодья или паводка, на основе прогноза водности и внутригодового распределения стока в зоне его формирования, с учетом гидрометеорологического режима рек).

Объемы экологического стока определяются на основании:

результатов гидрологических, гидрохимических, гидроэкологических исследований и изысканий, определяющих естественный сток водного объекта в водосборном бассейне, его гидрохимические и гидробиологические характеристики, включая анализ среднемноголетних данных о паводках, меженном стоке и подземном стоке, а также их влияния на экосистему;

анализа влияния хозяйственной деятельности на речной сток, включая оценку изменений водного режима под воздействием водохранилищ, антропогенных воздействий на водосборный бассейн (например, вырубка лесов, недропользование, застройка территорий) и сброса сточных вод;

данных государственного водного кадастра;

моделирования сценариев обеспеченности стока для различных типов рек;

применения современных гидрологических методов, таких как использование гидродинамических моделей для оценки стока в условиях недостатка данных, а также интеграции данных дистанционного зондирования (спутниковые измерения атмосферных осадков и водных поверхностей) для повышения точности расчетов;

проведения натурных исследований.

В состав исходных данных включаются следующие категории:

1) гидрологические данные за весь имеющийся период наблюдений, включающие:

многолетние ряды наблюдений за расходом и уровнем воды, в том числе средне-маловодные и многоводные значения по сезонам;

данные о межени, паводках, половодьях, среднемесячных расходах и годовому стоку, а также пространственные характеристики водосбора (площадь бассейна, уклон, озерность, заболоченность);

2) показатели качества воды по всему имеющемуся перечню загрязнителей;

3) климатические данные, включающие:

среднемесячные температуры воздуха и воды;

среднемесячные данные по испаряемости, осадкам и снежному покрову; периодичность замерзания/ледохода, гидротермический режим;

4) гидроэкологические и биологические данные, отражающие информацию о состоянии водных экологических систем, нерестилищах, зимовальных ямах, миграционных путях, сезонных фаз развития ключевых видов рыб и иных видов гидробионтов, данные об ихтиофауне по водным объектам и речным бассейнам;

5) водохозяйственные показатели:

данные о водопользовании и регулировании стока, включая объемы изъятия воды (по видам водопользования и пользователям);

установленные лимиты водопользования;

сведения о сбросах сточных вод, влияющих на качество и количество речного стока.

Документ содержит порядок расчета объемов экологического стока.

При расчете объемов экологического стока для малых рек учитываются особенности их гидрологического режима, включающие:

вероятность пересыхания русла в летний период. При этом экологический сток рассчитывается таким образом, чтобы исключить пересыхание, если оно не является естественной особенностью водного объекта;

соответствие сезонного распределения стока естественному режиму, включая нерестовый период и затопление поймы;

поддержание минимального уровня воды в период зимней межени, достаточного для предотвращения промерзания русла до дна и сохранения водных биоресурсов;

обеспечение минимальных значений скорости течения воды в диапазоне 0,20-0,60 м/с при глубине потока не менее 0,1 м.

Приказ введен в действие с 29 июля 2025 года за исключением нормы, которая вводится с 1 января 2027 года.

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