Право

Утверждена Методика определения платы за пользование видами рыб и других водных животных

рыба в воде, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:02 Фото: pixabay
Приказом министра сельского хозяйства от 23 сентября 2025 года утверждена Методика определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны животного мира, сообщает Zakon.kz.

Так, определение ставок плат за пользование видами рыб и других водных животных, являющихся объектами рыболовства, производится на основе:

  • лимита изъятия рыбных ресурсов и других водных животных, определяемого в соответствии с биологическим обоснованием, подготовленным на основании материалов учета численности, мониторинга объектов животного мира и среды их обитания, научных исследований, и утверждаемого уполномоченным органом в области рыбного хозяйства;
  • коэффициентов прироста рыбных ресурсов и других водных животных и добычи;
  • количества рыбных ресурсов и других водных животных (рыбные ресурсы и другие водные животные, его части и дериваты, изъятые из среды обитания).

Плата за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными не взимается:

  • при изъятии из природной среды рыбных ресурсов и других водных животных для целей мечения, кольцевания, переселения, искусственного разведения и скрещивания в научно-исследовательских и хозяйственных целях с последующим их выпуском в природную среду;
  • при использовании объектов рыбных ресурсов и других водных животных, являющихся собственностью физических и юридических лиц, разведенных искусственным путем и содержащихся в неволе и (или) полувольных условиях;
  • при осуществлении уполномоченным органом контрольного лова рыб и других водных животных в целях биологического обоснования на пользование рыбными ресурсами и другими видами водных животных;
  • при изъятии рыбных ресурсов и других водных животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.


Размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, в частности, составляют:

  • Сырдарьинский лжелопатонос, волжская многотычинковая сельдь, щуковидный жерех, каспийский и аральский лосось, белорыбица, нельма, кутум, аральский и туркестанский усач, илийская маринка, каспийская минога, таймень, балхашский окунь (балхашская и илийская популяции), шип (аральская и илийская популяции), сибирский осетр, чаткальский подкаменщик, длиннопалый рак (туркестанский подвид) – 300 МРП (1 179 600 тенге в 2025 году) за одну особь.
  • Белуга, шип икряные, шип яловые, осетр (кроме сибирского), севрюга, гибриды осетровых икряные, гибриды осетровых яловые, стерлядь – 100 МРП (393 200 тенге) за кг.
  • Сиг, рипус, ряпушка, пелядь, чир, муксун – 1,2 МРП (4718 тенге) за кг.
  • Белый амур, судак, сазан, карп, жерех, берш, обыкновенный сом, налим, белый и пестрый толстолобик, щука, змееголов – 1,3 МРП (5111 тенге) за кг.
  • Лососевые (радужная форель, ленок (ускуч), сибирский хариус) – 1,7 МРП (6684 тенге) за кг.
  • Каспийский тюлень – 193 МРП (758 876 тенге) за особь.
  • Сельди (пузанок (включая большеглазый и круглоголовый), бражниковская, долгинская, черноспинка, кефаль, камбала-глосса, килька – 0,8 МРП (3145 тенге).
  • Лещ, плотва, вобла, голавль, шемая, подуст, чешуйчатый и голый осман, язь, золотой и серебряный карась, окунь обыкновенный и балхашский (кроме балхаш-илийской популяции), линь, елец обыкновенный и таласский, красноперка, густера, востобрюшка, белоглазка, синец, чехонь, буффало, обыкновенная маринка – 0,4 МРП (1572 тенге) за кг. 

При этом указывается, что за рыбные ресурсы и другие водные животные, относящиеся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, занесенным в Красную книгу РК, а также виды, на пользование которыми введен запрет, кроме использования в научных целях:

  • за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, нерестилище и другие жилища рыбных ресурсов и других водных животных ущерб взыскивается в размере 10 МРП;
  • за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 граммов икры, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) соответствующего вида.

Другие виды водных животных:

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) соответствующего вида.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что МСХ утвердило правила содержания в неволе редких видов рыб.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
