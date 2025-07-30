Определение товарной биржи для торговли социально значимыми товарами: утверждены правила
Конкурс по определению товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, проводится уполномоченным органом.
Право на организацию биржевой торговли социально значимыми биржевыми товарами предоставляется на 2 года.
Товарная биржа для участия в конкурсе представляет конкурсную заявку с приложением документов и сведений, подтверждающих соответствие критериям.
Для подтверждения биржевых торгов по социально значимым биржевым товарам в электронной торговой системе товарных бирж, участник конкурса проводит для Комиссии демонстрацию торгов.
Демонстрация проводится по условным торговым инструментам с участием не менее 10 условных продавцов и 20 покупателей, в реальном времени.
Победителем конкурса признаются не более двух товарных бирж, набравшие наибольшее количество баллов.
Конкурс признается несостоявшимся:
- в случае, если в установленные сроки не поступили конкурсные заявки;
- в случае, если все представленные конкурсные заявки либо единственная конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации.
В этом случае уполномоченным органом принимается решение о повторном проведении конкурса.
Итоги конкурса доводятся в письменном виде до товарных бирж, которые приняли участие в конкурсе в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.
Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.