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Право

Определение товарной биржи для торговли социально значимыми товарами: утверждены правила

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 12:12 Фото: freepik
Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 24 июля 2025 года утверждены Правила определения на конкурсной основе товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

Конкурс по определению товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, проводится уполномоченным органом.

Право на организацию биржевой торговли социально значимыми биржевыми товарами предоставляется на 2 года.

Товарная биржа для участия в конкурсе представляет конкурсную заявку с приложением документов и сведений, подтверждающих соответствие критериям.

Для подтверждения биржевых торгов по социально значимым биржевым товарам в электронной торговой системе товарных бирж, участник конкурса проводит для Комиссии демонстрацию торгов.

Демонстрация проводится по условным торговым инструментам с участием не менее 10 условных продавцов и 20 покупателей, в реальном времени.

Победителем конкурса признаются не более двух товарных бирж, набравшие наибольшее количество баллов.

 Конкурс признается несостоявшимся:

  • в случае, если в установленные сроки не поступили конкурсные заявки;
  • в случае, если все представленные конкурсные заявки либо единственная конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации.

В этом случае уполномоченным органом принимается решение о повторном проведении конкурса.

Итоги конкурса доводятся в письменном виде до товарных бирж, которые приняли участие в конкурсе в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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