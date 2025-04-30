Правительство установило критерии к товарным биржам

Постановлением правительства РК от 25 апреля 2025 года установлены критерии к товарным биржам, осуществляющим торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, критериями к указанным товарным биржам являются:

отсутствие неснятой или непогашенной судимости у первого руководителя и лиц, занимающих руководящие должности, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

наличие действующей лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж;

отсутствие задолженности, учет которой ведется в органах государственных доходов;

наличие постоянного резервного фонда товарной биржи в размере, установленном статьей 16-1 Закона "О товарных биржах";

наличие электронной торговой системы товарной биржи;

наличие постоянно функционирующего интернет-ресурса товарной биржи, обеспечивающего размещение информации о товарной бирже, аккредитованных членах товарной биржи, ежедневных результатах биржевых торгов и биржевых котировках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном виде), внутренних документах товарной биржи, а также предусматривающего размещение информации на государственном и русском языках;

наличие актуальной финансовой отчетности (консолидированной), проведенной аудиторской компанией, с положительным финансовым результатом (стабильная кредитоспособность и нормальный уровень достаточного капитала для ведения деятельности);

наличие товарной биржи в перечне критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, утверждаемом приказом уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности;

сформированный уставной капитал;

наличие заключенного договора о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией:

- обладающей аппаратно-программным комплексом;

- имеющей утвержденный гарантийный фонд;

- взаимодействующей с клиринговой организацией, обладающей лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Постановление вводится в действие с 10 мая 2025 года.

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