Право

Определены товарные биржи для торговли социально значимыми товарами

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 11:26 Фото: pexels
Постановлением правительства Казахстана от 18 декабря 2025 года определены на конкурсной основе товарные биржи, осуществляющие торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, определены:

  • АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" товарной биржей, осуществляющей торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров.
  • АО "Товарная Биржа "Каспий" товарной биржей, осуществляющей торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
