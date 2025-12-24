Определены товарные биржи для торговли социально значимыми товарами

Постановлением правительства Казахстана от 18 декабря 2025 года определены на конкурсной основе товарные биржи, осуществляющие торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, определены: АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" товарной биржей, осуществляющей торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров.

АО "Товарная Биржа "Каспий" товарной биржей, осуществляющей торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

