Механизм распределения грантов в вузы могут пересмотреть в Казахстане

Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Сената 23 января 2025 года рассказал, какие новеллы могут ввести в механизм распределения грантов для обучения в вузах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в прошлом году возникло много споров из-за ситуации с распределением грантов на фоне паводков: тогда абитуриенты из пострадавших регионов получили приоритет над другими. Представители СМИ поинтересовались, какие выводы сделало профильное министерство.

"По итогам опыта прошлого года эта работа сейчас дополнительно прорабатывается нашими экспертами, соответствующие предложения будут рассмотрены. Необходимо дальше совершенствовать, учитывать эту категорию лиц, которые, возможно, в рамках различных ситуаций ЧС будут в будущем иметь возможность претендовать на грант", – сказал в ответ Дархан Ахмед-Заки.

10 сентября 2024 года, комментируя ситуацию с распределением грантов для детей из пострадавших регионов от паводков, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что его ведомство "ничего незаконного не делало". По его словам, Закон об образовании четко регулирует 10 льготных категорий граждан, которые получают преференции при поступлении в вузы в рамках государственного образовательного заказа.

Позже он объяснил суть исков абитуриентов против Миннауки и высшего образования.