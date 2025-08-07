#АЭС в Казахстане
Право

Еще одна дорога стала платной с 17 августа 2025 года

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 09:41 Фото: Zakon.kz
И.о. министра транспорта подписал приказ от 29 июля 2025 года об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Актау – Бейнеу на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Актау – Жетыбай – Шетпе – Бейнеу автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категорий Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильные дороги республиканского значения Актау – Курык, Курык – Жетыбай, участок Жетыбай – Жанаозен автомобильной дороги Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистна, автомобильная дорога районного значения Жанаозен – Кызылсай, автомобильная дорога областного значения Сай Утес – Каракудук – Кызылсай.

Начальный пункт платной дороги 786 км, конечный пункт платной дороги 513+850 км. Протяженность платной дороги – 272,15 километра.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 и 2 полосы в обоих направлениях.

Срок использования платной дороги на платной основе – 20 лет.

Также установлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

Ставки платы по всему участку составляют:

  • Легковые авто – 0,0379 МРП (149 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0325 МРП (127 тенге, предоплата);
  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,5082 МПР (2000 тенге, постоплата), 0,4319 МРП (1698 тенге, предоплата);
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1,0261 МРП (4035 тенге, постоплата), 0,8719 МРП (3428 тенге, предоплата);
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 1,5327 МРП (6026 тенге, постоплата), 1,3022 МРП (5120 тенге, предоплата);
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2,0507 МРП (8063 тенге, постоплата), 1,7438 МРП (6856 тенге, предоплата);
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 2,5589 МРП (10061 тенге, постоплата), 2,1757 МРП (8555 тенге, предоплата). 

Кроме того, установлена абонентская плата по проездным.

Так, за месяц абонплата для легковых авто не предусмотрена, для автобусов и грузовых составит от 1 до 5 МРП.

За год абонплата составит: для легковых авто 1 МРП (3932 тенге в 2025 году), для автобусов и грузовых авто – от 12 до 60 МРП.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
