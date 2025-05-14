Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года

Подписан приказ Министерства транспорта от 29 апреля 2025 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кандыагаш – Макат на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Кандыагаш – Макат километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Атырау – граница Российской Федерации (на Астрахань) используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной автомобильной дороге республиканского значения Кандыагаш – Актобе –Уральск – Атырау – Макат.

Начальный пункт платной дороги – км 100, конечный пункт платной дороги – км 480+525. Протяженность платной дороги – 380 км 525 метров.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях.

Также утверждены ставки за проезд по платному участку. В частности, они составили за весь маршрут:

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,6638 МРП ( 2610 тенге , постоплата), 0,5646 МРП ( 2220 тенге , предоплата).

, постоплата), 0,5646 МРП ( , предоплата). Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1,3454 МРП ( 5290 тенге , постоплата), 1,1445 МРП ( 4500 тенге , предоплата).

, постоплата), 1,1445 МРП ( , предоплата). Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2,0168 МРП ( 7930 тенге , постоплата), 1,7141 МРП ( 6740 тенге , предоплата).

, постоплата), 1,7141 МРП ( , предоплата). Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2,6907 МРП ( 10 580 тенг е, постоплата), 2,2864 МРП ( 8990 тенге , предоплата).

е, постоплата), 2,2864 МРП ( , предоплата). Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 3,3622 МРП (13 220 тенге, постоплата), 2,8586 МРП (11 240 тенге, предоплата).

Кроме того, утверждена абонентская плата (абонементы) сроком на месяц или на год.

На месяц стоимость абонентской платы составит от 1 до 5 МРП, в зависимости от категории автотранспорта (см. выше). На год – от 12 до 60 МРП.

Также указывается перечень прилегающих населенных пунктов, не имеющих альтернативного проезда по другой автомобильной дороге:

Мугалжарский район

село Знаменск

село Темир

село Покровка

Темирский район

село Калмак-Кырган

село Шубаркудук

село 5-я Нефтекачка

Байганинский район

село Карауылкельды

село Жарлы

село Ногайты

Атырауская область

Кызылкогинский район

село Сагиз

село Мукур

село Жантерек

село Кенбаево

село Жамансор

Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что участок дороги Шу – Бурылбайтал стал платным с 13 мая.