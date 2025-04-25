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Право

Дорога в обход Тараза станет платной с 5 мая 2025 года

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:00 Фото: Zakon.kz
Подписан приказ и.о. министра транспорта от 18 апреля 2025 года об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Обход Тараз на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Обход Тараз километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге – через город Тараз.

Протяженность платной дороги – 57 км.

Ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях.

Срок использования платной дороги (участка) на платной основе – 20 лет.

Также утверждены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

Так, за весь маршрут в одном направлении установлена плата:

  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,0992 МРП (390 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0839 МРП (330 тенге, предоплата).
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 0,2009 МРП (790 тенге, постоплата), 0,1704 МРП (670 тенге, предоплата).
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,3026 МРП (1190, постоплата), 0,2569 МРП (1010 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 0,4044 МРП (1590, постоплата), 0,3433 МРП (1350 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,5036 МРП (1980 тенге, постоплата), 0,4273 МРП (1680 тенге, предоплата). 

Кроме того, можно приобрести абонементы на 30 дней и на год.

Стоимость абонемента на месяц составит от 1 до 5 МРП, в зависимости от вида транспорта, годовой абонемент стоит от 12 до 60 МРП.

Приказ вводится в действие с 5 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что платным стал участок дороги в Костанайской области.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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