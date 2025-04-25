Дорога в обход Тараза станет платной с 5 мая 2025 года
Так, установлено, что участок Обход Тараз километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.
При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге – через город Тараз.
Протяженность платной дороги – 57 км.
Ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра. Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях.
Срок использования платной дороги (участка) на платной основе – 20 лет.
Также утверждены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.
Так, за весь маршрут в одном направлении установлена плата:
- Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,0992 МРП (390 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0839 МРП (330 тенге, предоплата).
- Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 0,2009 МРП (790 тенге, постоплата), 0,1704 МРП (670 тенге, предоплата).
- Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,3026 МРП (1190, постоплата), 0,2569 МРП (1010 тенге, предоплата).
- Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 0,4044 МРП (1590, постоплата), 0,3433 МРП (1350 тенге, предоплата).
- Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,5036 МРП (1980 тенге, постоплата), 0,4273 МРП (1680 тенге, предоплата).
Кроме того, можно приобрести абонементы на 30 дней и на год.
Стоимость абонемента на месяц составит от 1 до 5 МРП, в зависимости от вида транспорта, годовой абонемент стоит от 12 до 60 МРП.
Приказ вводится в действие с 5 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что платным стал участок дороги в Костанайской области.