Право

Выдача ваучеров на признание профессиональных квалификаций: внесены изменения

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 12:35 Фото: freepik
Приказом Минтруда от 30 июля 2025 года внесены изменения в Правила выдачи, финансирования и распределения между регионами Казахстана единоразовых ваучеров на признание профессиональных квалификаций, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что карьерный центр оказывает консультационную помощь претенденту, желающему пройти процедуру признания профессиональной квалификации, в выборе профессии согласно Реестру профессий и центра признания, сведения по которым размещены на цифровой платформе национальной системы квалификаций (НСК).

Для получения единоразового ваучера претендент до 1 ноября текущего года в личном кабинете на цифровой платформе НСК предоставляет следующие документы:

  • подписанное электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявление на получение единоразового ваучера;
  • копию документа об образовании;
  • копию документа, подтверждающего трудовую деятельность.

Документы, указанные выше, предоставляются в случае, когда требования к уровню образования и наличию трудового стажа установлены соответствующими профессиональными стандартами, а при их отсутствии – квалификационными требованиями.

Цифровая платформа НСК с момента поступления заявления в автоматическом режиме осуществляет проверку заявления претендента на:

  • наличие у претендента регистрации в качестве безработного;
  • наличие единоразового ваучера в регионе обращения претендента согласно распределению между регионами республики;
  • отсутствие получения претендентом единоразового ваучера в текущем году.

Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

  • Центр признания в течение одного рабочего дня после дня получения заявления подтверждает возможность прохождения претендентом процедуры признания профессиональной квалификации по заявленной профессии в личном кабинете претендента на цифровой платформе НСК и направляет подтверждение в центр трудовой мобильности посредством АИС "Рынок труда".

При этом говорится, что Центр трудовой мобильности посредством АИС "Рынок труда" в течение одного рабочего дня после подтверждения центра признания направляет единоразовый ваучер в форме электронного документа в личный кабинет претендента на цифровой платформе НСК с указанием даты его выдачи и срока действия, индивидуального идентификационного номера претендента и наименования центра признания.

Статус получателя единоразового ваучера присваивается кандидату с момента принятия центром признания решения о предоставлении ваучера по результатам рассмотрения заявления.

Срок действия единоразового ваучера составляет 45 календарных дней после дня его выдачи.

Если единоразовый ваучер не был использован получателем в течение срока его действия, то он автоматически аннулируется, информация об этом поступает в АИС "Рынок труда".

Разницу между суммой возмещения расходов на прохождение процедуры признания профессиональной квалификации на основе ваучера и фактическими понесенными затратами на ее прохождение получатель единоразового ваучера оплачивает самостоятельно за счет собственных средств.

Указывается, что в течение трех рабочих дней после дня подписания экзаменационной комиссией протокола решения о прохождении процедуры признания профессиональной квалификации центр признания направляет в центр трудовой мобильности сформированный в личном кабинете на цифровой платформе НСК и подписанный ЭЦП акт оказанных услуг по форме с прикреплением протокола решения экзаменационной комиссии.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
