Признание зарубежных дипломов в РК: внесены изменения в правила

Приказом министра науки и высшего образования от 30 апреля 2025 года внесены изменения в Правила признания документов об образовании, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что правила определяют порядок признания документов о высшем и послевузовском образовании физических лиц, получивших образование в зарубежных организациях образования, в том числе их филиалах, а также в научных центрах и лабораториях.

Указывается, что документы об образовании, выданные организациями высшего или послевузовского образования (ОВПО), входящими в три международных академических рейтинга и в число первых 250 (двухсот пятидесяти) позиций двух и более из них (мировой рейтинг лучших университетов мира Квакарелли Саймондс (QS World University Rankings, КьюЭс Ворлд Юниверсити Ранкинг), академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities, Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс (Times Higher Education World University Rankings, Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг), признаются только путем установления подлинности документа об образования на момент выдачи.

На основании признания министерством выдается удостоверение по форме.

Процедуру признания документов об образовании не проходят следующие лица:

обладатели международной стипендии "Болашак";

обладатели документов об образовании организаций образования стран, подписавших следующие документы или международные договора (соглашения), освобождающие от признания:

- Соглашение Содружества Независимых Государств "О сотрудничестве в области образования" от 15 мая 1992 года (при этом документы об образовании, выданные странами – участниками СНГ после 15 мая 1992 года, проходят процедуру признания в установленном порядке);

- Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (распространяется на трудящихся-мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории государств-членов);

- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова от 9 ноября 2017 года;

обладатели документов о высшем или послевузовском образовании, выданных филиалами зарубежных организаций высшего или послевузовского образования и иностранными учебными заведениями, действующими в РК на основании международных договоров или по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Для получения удостоверения о признании документа об образовании представляются следующие документы

при обращении в государственную корпорацию:

документ, удостоверяющий личность или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (для идентификации личности) владельца или уполномоченного представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности;

заявление о признании документов об образовании;

копия легализованного или апостилированного документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати.

При представлении документа об образовании из страны – участника международного договора (соглашения) о правовой помощи, предусматривающего отмену легализации или апостилирования документов об образовании, либо при отсутствии такого договора, представляется копия документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати и штампа.

Засвидетельствование перевода документов на казахский или русский язык осуществляется нотариусом на территории РК или органами дипломатической службы республики в стране, в которой выдан документ.

При осуществлении ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории услугополучатель представляет копию документа об образовании и приложения к нему вместе с их нотариально засвидетельствованными переводами (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати, штампа.

для нерезидентов РК – копия документа, удостоверяющего личность владельца документа об образовании (с нотариально засвидетельствованным переводом);

сведения об оплате (не требуется при повторном обращении при отсутствии ответа на запрос);

если обладатель документа об образовании проходил обучение по направлению Министерства обороны РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, приложить копию приказа, либо выписку из приказа о направлении в соответствующий ОВПО.

при обращении через портал:

заявление о признании документов об образовании;

электронная копия легализованного или апостилированного документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати.

При представлении документа об образовании из страны – участника международного договора (соглашения) о правовой помощи, предусматривающего отмену легализации или апостилирования документов об образовании, либо при отсутствии такого договора, представляется электронная копия документа об образовании и приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати и штампа.

Засвидетельствование перевода документов на казахский или русский язык осуществляется нотариусом на территории РК или органами дипломатической службы республики, в которой выдан документ.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории услугополучатель представляет электронную копию документа об образовании и приложения к нему, вместе с их нотариально засвидетельствованными переводами (если документ полностью на иностранном языке), включая перевод печати, штампа.

для нерезидентов РК – электронная копия документа, удостоверяющего личность владельца документа об образовании (с нотариально засвидетельствованным переводом);

сведения об оплате (не требуется при повторном обращении при отсутствии ответа на запрос);

если обладатель документа об образовании проходил обучение по направлению Министерства обороны РК, КНБ РК, МВД РК, приложить электронную копию приказа, либо выписку из приказа о направлении в соответствующий ОВПО.

При обращении через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется информация о статусе принятия/отказа запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

При несогласии заявителя с мотивированным ответом об отказе в оказании государственной услуги, принятом на основании отрицательного решения Экспертного совета, услугополучатель подает апелляционное заявление в произвольной форме.

Апелляционное заявление подается в течение 90 календарных дней со дня получения отказа в признании.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.

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