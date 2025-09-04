Нацбанк утвердил правила работы Антифрод-центра

Правление Национального банка РК постановлением от 25 августа 2025 года утвердило Правила организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального банка РК), сообщает Zakon.kz.

Правила определяют:

порядок осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального банка РК) и взаимодействия антифрод-центра с лицами, участвующими в его деятельности;

порядок осуществления антифрод-центром формирования и ведения баз данных о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества и представления к ним доступа участникам антифрод-центра;

порядок и сроки отказа и приостановления исполнения указания финансовыми организациями, платежными организациями (организация, организации) при получении информации антифрод-центра о лицах, связанных с платежными транзакциями с признаками мошенничества;

порядок, формы и сроки направления организациями в антифрод-центр информации обо всех событиях или попытках осуществления платежных транзакций с признаками мошенничества;

порядок и виды предоставления ограниченного перечня финансовых или платежных услуг в случае включения клиента в базы данных о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества организацией, а также порядок обращения клиента (владельца банковского счета, электронного кошелька) к организации для получения ограниченного перечня финансовых или платежных услуг;

порядок взаимодействия органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов, организаций в целях выявления и предотвращения иных платежных транзакций, которые признаются незаконными или запрещены в соответствии с законами РК (иные платежные транзакции, которые признаются незаконными или запрещены). Для целей Правил к иным платежным транзакциям, которые признаются незаконными или запрещены относятся платежные транзакции, связанные с незаконным производством, оборотом или транзитом наркотиков, организацией деятельности финансовых пирамид, осуществлением платежей или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино;

порядок возврата денег клиенту, указанному в уведомлении от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании транзакции мошеннической.

Участниками антифрод-центра являются:

организации;

операторы сотовой связи;

органы уголовного преследования;

органы национальной безопасности;

правоохранительные органы;

Национальный банк;

уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Антифрод-центр:

осуществляет сбор, консолидацию и хранение сведений о событиях и попытках осуществления платежных транзакций с признаками мошенничества, поступивших от организаций, операторов сотовой связи, органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов;

обрабатывает и анализирует данные по платежам или переводам денег, отнесенным в соответствии с установленными критериями к платежным транзакциям с признаками мошенничества и (или) данные по иным платежным транзакциям, которые признаются незаконными и (или) запрещены;

предоставляет информацию, необходимую для предотвращения платежных транзакций с признаками мошенничества или иных платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены, организациям, операторам сотовой связи, органам уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительным органам;

обеспечивает соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных в обезличенном виде;

на основании информации органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов оказывает содействие по выявлению и предотвращению иных платежных транзакций, которые признаются незаконными или запрещены.

Участник антифрод-центра подключается к антифрод-центру путем установления технического взаимодействия с информационной системой антифрод-центра.

Сообщение о платежной транзакции с признаками мошенничества, полученное от организации или органа уголовного преследования посредством информационной системы антифрод-центра для включения отправителя или получателя денег в базу данных о событиях осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества или о попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества, включается в базу о попытках или о событиях незамедлительно после получения антифрод-центром и становится доступным для всех участников антифрод-центра.

Организации после получения указания по платежу или переводу денег до его исполнения сверяют идентификационные данные, а именно ИИН либо БИН, номер банковского счета и абонентский номер сотовой связи своих клиентов – отправителя денег или бенефициара с базами о попытках и событиях.

Нацбанк ежедневно получает от антифрод-центра сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

Организация отказывает в осуществлении платежа или перевода денег при совпадении информации об отправителе денег или бенефициаре платежа или перевода денег с информацией, имеющейся в базе о событиях на момент осуществления платежа или перевода денег, в пользу бенефициара, информация по которому совпадает с информацией, имеющейся в базе о событиях.

Организация приостанавливает исполнение указания или блокирует сумму денег при совпадении информации об отправителе денег или бенефициаре с информацией, имеющейся в базе о попытках и предоставляет клиенту информацию о приостановлении осуществления платежа или перевода денег с указанием причин и оснований отказа и инициатора включения лица в базу о попытках.

При получении организацией обращения клиента о выявлении им платежной транзакции с признаками мошенничества:

организация, обслуживающая отправителя денег, проводит изучение операции, по результатам которого направляет антифрод-центру сообщение о платежной транзакции с признаками мошенничества с указанием реквизитов клиента и организации, обслуживающей бенефициара;

антифрод-центр после получения сообщения незамедлительно включает информацию о бенефициаре в базу о попытках с одновременным уведомлением организации, обслуживающей бенефициара, для приостановления исполнения указания о зачислении денег на банковский счет или электронный кошелек бенефициара и выяснения оснований для получения денег бенефициаром;

после получения от антифрод-центра уведомления, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, организация, обслуживающая бенефициара, приостанавливает зачисление денег на банковский счет и (или) электронный кошелек бенефициара в пределах суммы операции;

в случае невозможности приостановления зачисления денег на банковский счет бенефициара и (или) электронный кошелек организация, обслуживающая бенефициара, приостанавливает исполнение указаний клиента и (или) расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку, блокирует сумму платежа и (или) перевода денег на банковском счете и (или) электронном кошельке бенефициара и незамедлительно уведомляет об этом бенефициара в порядке, установленном договором. Приостановление исполнения указаний клиента и (или) расходных операций по банковскому счету и (или) электронному кошельку клиента, и (или) блокирование суммы платежа и (или) перевода денег осуществляется в целях выяснения оснований получения денег бенефициаром.

При приостановлении расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиент обращается в адрес организации для получения ограниченного перечня финансовых или платежных услуг.

По итогам рассмотрения обращения клиента, организация не позднее 7 календарных дней с даты обращения клиента принимает решение об отказе или предоставлении ограниченного перечня финансовых или платежных услуг клиенту, с уведомлением о принятом решении клиента в порядке, установленном договором.

При наличии на банковском счете, электронном кошельке клиента заблокированных денег в рамках транзакции с признаками мошенничества, прекращение деловых отношений с клиентом невозможно до получения соответствующего решения органов уголовного преследования.

При включении клиента в базы о событиях или попытках, организация в соответствии с внутренними правилами принимает решение об отказе в предоставлении финансовых или платежных услуг или о предоставлении ограниченного перечня финансовых или платежных услуг.

Перечень предоставляемых финансовых или платежных услуг определяется организацией и включает услуги по:

зачислению платежей, поступивших на банковский счет клиента в виде оплаты трудового отпуска, заработной платы, расходов на служебные командировки или иных выплат работодателя, пенсии, стипендии, пособия или иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РК;

выдаче наличных денег, зачисленных клиенту на его банковский счет в виде оплаты трудового отпуска, заработной платы, расходов на служебные командировки или иных выплат работодателя, в случае отсутствия у организации информации о мошеннической природе платежей по зачислению данных выплат;

выдаче наличных денег, зачисленных клиенту на его банковский счет в виде пенсии, стипендии, пособия и (или) иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РК;

уплате налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также платежей по погашению займа, в пределах суммы денег, зачисленной в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.

Также правила содержат порядок направления организациями в антифрод-центр информации обо всех событиях или попытках осуществления платежных транзакций с признаками мошенничества.

Постановление введено в действие с 4 сентября 2025 года за исключением норм, которые вводятся с 3 января 2026 года.

